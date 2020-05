Partite Calcio Oggi Giovedì 28-05-2020

Dopo il turno infrasettimanale della 28° Giornata di Bundesliga conclusosi ieri sera tra le partite in programma oggi 28 maggio spicca il match di Superliga Danese tra Aarhus e Randers e quello di seconda divisione di Bundesliga tra Stoccarda e Amburgo.

Alle 19:00 in Danimarca al Ceres Park di Aarhus i padroni di casa affrontano il Randers per il recupero della 24° Giornata di Superliga.

L’Aarhus è terzo in classifica a quota 40 punti, staccatissimo dalla capolista Fc Midtjylland che ne ha 22 in più e dal Copenhagen secondo a quota 50. I padroni di casa nell’ultimo turno sono stati sconfitti 2 a 1 in trasferta dal Silkenborg ultimo in classifica.

Il Randers è 7° a quota 34 punti e viene dalla sconfitta casalinga contro la capolista Midtjylland.

In Bundesliga 2 si gioca il match valido per la 28° Giornata alla Mercedes Benz Arena tra lo Stoccarda e l’Amburgo.

Si tratta di uno scontro diretto per la promozione nella prima serie tedesca con lo Stoccarda che è terzo a quota 45 punti mentre l’Amburgo è secondo con un punto in più.

Una vittoria interna permetterebbe allo Stoccarda il sorpasso al secondo posto. I padroni di casa vengono dalla sconfitta in trasferta contro il Wehen penultimo di domenica scorsa mentre l’Amburgo ha pareggiato in casa a reti bianche contro la capolista Arminia Bielefeld.

Partite di Oggi Giovedì 28 Maggio 2020:

Superliga (DAN)

19:00 Aarhus – Randers

Bundesliga 2 (GER)

20:30 Stoccarda – Amburgo

INTERNATIONAL – CLUB FRIENDLIES

17:00 Rapid Wien ? – ? SV Horn

20:00 Thor Akureyri ? – ? Fylkir

20:30 Reynir Sandgerdi ? – ? Vidir

21:00 KR Reykjavik ? – ? Stjarnan

CZECH REPUBLIC – 2ND LEAGUE

18:00 Usti nad Labem ? – ? FC Zbrojovka Brno



BELARUS – RESERVE LEAGUE

12:00 Gorodeya Reserve ? – ? Neman Grodno Reserve

16:00 Torpedo Zhodino Reserve ? – ? FK Smolevichy STI Reserve

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS