Partite Calcio Oggi Giovedì 27-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Giovedì 27 Febbraio 2020 valide per le sfide di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League

Oggi, giovedì 27 febbraio 2020, si concluderà la seconda settimana dedicata alle coppe europee con le sfide di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League, che sanciranno di fatto le qualificate al prossimo turno.

E’ arrivato il momento di difendere le vittorie dell’andata per la Roma, che andrà in Belgio ad affrontare il Gent dopo l’1-0 precedente, e l’Inter, che ospiterà i bulgari del Ludogorets forti del 2-0 della scorsa settimana.

Non dovrebbero esserci problemi anche Basilea, Wolverhampton e Eintracht Francoforte, che hanno passeggiato Apoel Nicosia, Espanyol e Salisburgo, che proveranno a ribaltare le sconfitte dell’andata con le partite perfette.

E’ attesa una reazione da parte dell’Ajax, soprattutto in casa contro il Getafe dopo la sconfitta per 2-0 dell’andata, così come da parte Porto e Benfica nelle equilibrate sfide contro Bayer Leverkusen e Shakhtar Donetsk, che devono difendere il vantaggio di misura.

Ancora tutto in bilico, invece, per AZ Alkmaar, Siviglia, Manchester United e Celtic, che dovranno vincere per forza contro LASK Linz, Cluj, Brugge e Copenaghen per conquistare l’accesso agli ottavi di finale.

Infine, Arsenal, Wolfsburg e Sporting Lisbona partono da vantaggi minimi nelle doppie sfide contro Olympiakos, Malmoe e Basaksehir e non potranno concedere nulla se vogliono proseguire nel loro cammino internazionale.

Partite di Oggi Giovedì 27 Febbraio 2020:

EUROPA

Europa League – Play Off

Tabellone

18:55

Basaksehir

–

Sporting

18:55

Basilea

–

APOEL

18:55

Espanyol

–

Wolves

18:55

FC Porto

–

Leverkusen

18:55

Gent

–

Roma

18:55

LASK

–

Alkmaar

18:55

Malmo FF

–

Wolfsburg

21:00

Ajax

–

Getafe

21:00

Arsenal

–

Olympiakos

21:00

Benfica

–

Shakhtar

21:00

Celtic

–

FC Copenhagen

21:00

Inter

–

Ludogorets

21:00

Manchester Utd

–

Club Brugge

21:00

Salzburg

–

Francoforte

21:00

Siviglia

–

CFR Cluj

CROAZIA

1. HNL

Classifiche

16:30

Zapresic

–

Lok. Zagreb

