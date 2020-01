Partite Calcio Oggi Giovedì 2-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Giovedì 2 Gennaio 2020 valide per la 21° giornata di Premier League

Sarà un palinsesto calcistico davvero molto povero quello che andrà in scena oggi, giovedì 2 gennaio 2020, nel post della doppia abbuffata dell’ultimo dell’anno e di Capodanno, tra riposo, allenamenti e, soprattutto, vigilia dell’inizio della sessione invernale di calciomercato.

Eppure, in Inghilterra non ci si riposa mai, perché the show must go on, lo spettacolo deve continuare, sempre e comunque, in barba alla condizione fisica e mentale di giocatori costretti a giocare ogni tre giorni, come più volte denunciato anche dai manager dei top club inglesi.

Tra i quali c’è sicuramente Jurgen Klopp, il campione d’Europa e del Mondo con il suo Liverpool, primissimo in classifica in Premier League, che proverà a difendere la propria leadership anche nel posticipo della ventunesima giornata, secondo turno del girone di ritorno, ospitando in casa il povero Sheffield United, in cerca di punti per la salvezza.

Partite di Oggi Giovedì 2 Gennaio 2020:

INGHILTERRA: Premier League 21:00 Liverpool – Sheffield Utd

INGHILTERRA: Championship 20:45 Derby – Barnsley 20:45 Swansea – Charlton

