Partite Calcio Oggi Giovedì 19-12-2019

Tante partite nel palinsesto di Giovedì 19 Dicembre 2019 valide per il turno di Copa del Rey

Non sarà certamente una giornata indimenticabile oggi, giovedì 19 dicembre 2019, visto che il palinsesto calcistico è abbastanza povero, tranne per qualche turno di coppa nazionale sui campi europei.

Infatti, in Spagna continuerà il turno di Copa del Rey con in campo il Betisi Siviglia, l’Espanyol, il Levante, il Celta Vigo, la Real Sociedad, il Girona e l’Osasuna, che incroceranno squadre della Segunda Division o addirittura delle serie minori.

Ci saranno turni di coppe anche in Belgio, in Portogallo con la Taça, in Olanda con la KNVB Beker e in Turchia, mentre in Polonia e Romania si giocheranno partite di campionato.

Partite di Oggi Giovedì 19 Dicembre 2019:

SPAGNA: Copa del Rey 19:00 Amorebieta – Badajoz 19:00 Antoniano – Betis 19:00 Leonesa – Las Rozas 19:00 Lleida – Espanyol 19:00 Melilla CD – Levante 19:00 Pena Azagresa – Celta Vigo 19:00 Pena Deportiva – Ponferradina 20:00 Llagostera – Haro Deportivo 20:00 Rayo Majadahonda – Ferrol 20:30 Cornella – Orihuela 20:30 Gimnastic – Olot 20:30 Laredo – Huesca 20:30 Tamaraceite – Almeria 20:45 Merida AD – La Nucia 21:00 Becerril – Real Sociedad 21:00 Linares – Girona 21:00 Lorca Deportiva – Osasuna

BELGIO: Coppa del Belgio 20:45 Anderlecht – Club Brugge

OLANDA: KNVB Beker 18:30 Groningen – Utrecht 20:45 Cambuur – Feyenoord

Classifiche Live POLONIA: Ekstraklasa 18:00 LKS Lodz – Wisla 20:30 Lech – Arka

Tabellone PORTOGALLO: Taça de Portugal 20:15 FC Porto – Santa Clara 21:30 Famalicao – Mafra

ROMANIA: Liga 1 19:00 Botosani – Din. Bucuresti

Tabellone TURCHIA: Coppa di Turchia 11:00 Manisa FK – Kayserispor 12:30 Denizlispor – Altinordu 14:30 Basaksehir – H.Trabzon 16:30 Bursaspor – Erzurum BB 18:45 Trabzonspor – Altay

©RIPRODUZIONE RISERVATA