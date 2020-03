Partite Calcio Oggi Giovedì 12-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Giovedì 12 Marzo 2020 valide per le sfide di andata degli ottavi di finale di Europa League

Altra serata, altro giro, sempre protagonista il calcio internazionale. Infatti, oggi, giovedì 12 marzo 2020, andranno in scena le sfide di andata degli ottavi di finale di Europa League.

Si comincia con le partite del pomeriggio, che vedrà coinvolta anche la Roma, sicuramente molto sfortunato nell’aver pescato nell’urna di Nyon il Siviglia piena di ex. in un Estadio Ramon Sanchez Pizjuan vuoto, visto che si giocherà a porte chiuse.

In realtà, anche l’Inter giocherà a porte chiuse nello storia del Getafe, la grande rivelazione della competizione, capace di eliminare la grande favorita in assoluto, cioè l’Ajax.

Tornano alle partite che si disputeranno prima di cena, le altre due favorite, cioè l’Eintracht Francoforte e il Manchester United, affronteranno Basilea e LASK Linz, quest’ultima non vuole svegliarsi dal proprio sogno di cenerentola della competizione.

Infine, in serata, dopo aver eliminato l’Arsenal, l’Olympiakos incrocia un’altra squadra inglese, il Wolverhampton, mentre ci sarà da divertirsi nella sfida tra Rangers e Bayer Leverkusen a Glasgow, così come tra Wolfsburg e Shakhtar Donetsk in Germania.

Partite di Oggi Giovedì 12 Marzo 2020:

EUROPA

Europa League – Play Off

Tabellone

18:55

Basaksehir

–

FC Copenhagen

18:55

Francoforte

–

Basilea

18:55

LASK

–

Manchester Utd

18:55

Siviglia

–

Roma

21:00

Inter

–

Getafe

21:00

Olympiakos

–

Wolves

21:00

Rangers

–

Leverkusen

21:00

Wolfsburg

–

Shakhtar

