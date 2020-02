Partite Calcio Oggi Domenica 9-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 9 Febbraio 2020 valide per la 24° giornata di Ligue 1, 21° giornata di Bundesliga, 26° giornata di Premier League, 23° giornata di Serie A, 23° giornata di Serie B e 23° giornata di Liga

Tanti big match e incroci importanti oggi, domenica 9 febbraio 2020, che saranno assolutamente fondamentali per l’evoluzione della classifica.

Infatti, in Francia ci sarà la 24° giornata di Ligue 1, 5° turno del girone di ritorno, che vedrà in scena il big match e scontro diretto tra PSG e Lione, oltre alle trasferte di Saint Etienne e Reims sui campi di Montpellier e Strasburgo.

In Germania si giocherà la 21° giornata di Bundesliga, 4° turno del girone di ritorno, con tutti gli occhi puntati sullo scontro diretto tra Bayern Monaco e Lipsia, mentre il Borussia Moenchengladbach ospiterà il Colonia.

In Inghilterra si disputerà la 26° giornata di Premier League, 7° turno del girone di ritorno, con Manchester City e Sheffield United che giocheranno in casa contro Bournemouth e West Ham.

In Italia ci sarà da divertirsi nella 23° giornata di Serie A, 4° turno del girone di ritorno, visto che andrà in scena il derby tra Inter e Milan, oltre alla sfida tra Parma e Lazio, al Napoli che ospita il Lecce e agli incroci tra Spal e Sassuolo, tra Brescia e Udinese e tra Genoa e Cagliari.

Ma si giocherà anche la 23° giornata di Serie B, 4° turno del girone di ritorno, con Pescara, Chievo e Benevento impegnate in trasferta sui campi di VIrtus Entella, Pisa e Cosenza.

Infine, in Spagna spazio alla 23° giornata di Liga, 4° turno del girone di ritorno, con il Real Madrid in trasferta sul campo dell’Osasuna, così come il Barcellona impegnato contro il Betis SIviglia e lo stesso Siviglia sul campo del Celta Vigo, oltre agli scontri diretti tra Espanyol e Maiorca e tra Real Sociedad e Athletic Bilbao.

Partite di Oggi Domenica 9 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

15:00

Montpellier

–

St. Etienne

17:00

Strasburgo

–

Reims

21:00

Paris SG

–

Lione

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

15:30

Monchengladbach

–

Colonia

18:00

Bayern

–

RB Lipsia

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche

15:00

Sheffield Utd

–

Bournemouth

17:30

Manchester City

–

West Ham

ITALIA

Serie A

Classifiche

12:30

Spal

–

Sassuolo

15:00

Brescia

–

Udinese

15:00

Genoa

–

Cagliari

15:00

Napoli

–

Lecce

18:00

Parma

–

Lazio

20:45

Inter

–

Milan

ITALIA

Serie B

Classifiche

15:00

Entella

–

Pescara

15:00

Pisa

–

Chievo

21:00

Cosenza

–

Benevento

OLANDA

Eredivisie

Classifiche Live

12:15

Utrecht

–

Ajax

14:30

Alkmaar

–

Feyenoord

14:30

Sparta Rotterdam

–

Den Haag

16:45

FC Emmen

–

Twente

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

16:00

Moreirense

–

Setubal

16:00

Tondela

–

Maritimo

18:30

Sporting

–

Portimonense

21:00

Aves

–

Rio Ave

SPAGNA

LaLiga

Classifiche Live

12:00

Espanyol

–

Maiorca

14:00

Real Sociedad

–

Ath. Bilbao

16:00

Osasuna

–

Real Madrid

18:30

Celta Vigo

–

Siviglia

21:00

Betis

–

Barcellona

