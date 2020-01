Partite Calcio Oggi Domenica 5-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 5 Gennaio 2020 valide per la 19° giornata di Liga e gli anticipi della 18° giornata di Serie A

Sarà una domenica intensa oggi, 5 gennaio 2020, con tantissime partite in programma, che daranno un nuovo volto alla classifica.

In Italia spazio agli anticipi della 18° giornata di Serie A, penultimo turno del girone di ritorno, con la Lazio a Brescia, gli scontri diretti per la salvezza tra Spal e Verona e tra Genoa e Sassuolo e la Roma che non vuole perdere punti in casa contro il Torino.

In Spagna si giocherà la 19° giornata di Liga, ultimo turno del girone di ritorno, con gli scontri diretti tra Granada e Maiorca, tra Real Sociedad e Villareal, tra Alaves e Betis e tra Celta Vigo e Osasuna.

In Francia continuerà il turno dei trentaduesimi di finale di Coupe de France con Saint Etienne, Montpellier, Marsiglia, Angers, Nizza, Dijon e PSG in campo contro squadre dei campionati cadetti.

Infine, in Inghilterra si concluderà il turno dei trentaduesimi di finale di FA Cup con in campo Chelsea, Crystal Palace, TOttenham, Sheffield, West Ham e la sfida tra squadre della Premier League tra Liverpool e Everton, derby del Merseyside.

Partite di Oggi Domenica 5 Gennaio 2020:

ITALIA: Serie A 12:30 Brescia – Lazio 15:00 Spal – Verona 18:00 Genoa – Sassuolo 20:45 Roma – Torino

SPAGNA: LaLiga 12:00 Granada – Maiorca 14:00 Real Sociedad – Villarreal 16:00 Alaves – Betis 21:00 Celta Vigo – Osasuna

FRANCIA: Coppa di France 14:15 Bastia-Borgo – St. Etienne 14:15 Lorient – Brest 14:15 Raon L Etape – Lilla 14:15 Reims Ste Anne – Montpellier 14:15 Trelissac – Marsiglia 17:15 Dieppe – Angers 17:15 Frejus – Nizza 17:15 Grande-Synthe – Nancy 17:15 Hombourg-Haut – Prix les Mezieres 17:15 Limonest – Le Puy 17:15 Sannois – Epinal 17:15 Valenciennes – Dijon 20:55 Linas-Montlhery – Paris SG

Tabellone INGHILTERRA: FA Cup 15:01 Bristol Rovers – Coventry 15:01 Burton – Northampton 15:01 Charlton – West Brom 15:01 Chelsea – Nottingham 15:01 Crewe – Barnsley 15:01 Crystal Palace – Derby 15:01 Middlesbrough – Tottenham 15:01 QPR – Swansea 15:01 Sheffield Utd – AFC Fylde 17:01 Liverpool – Everton 19:16 Gillingham FC – West Ham

PORTOGALLO: Primeira Liga 16:00 Ferreira – Moreirense 16:00 Rio Ave – Maritimo 16:00 Tondela – Gil Vicente 18:30 Sporting – FC Porto 21:00 Famalicao – Setubal

SPAGNA: LaLiga2 12:00 Numancia – La Coruna 16:00 Vallecano – Girona 21:00 R. Oviedo – Malaga

©RIPRODUZIONE RISERVATA