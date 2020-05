Partite Calcio Oggi Domenica 24-05-2020

Si conslude oggi la 27° Giornata di Bundesliga con 3 partite in programma, tutti e 3 i match saranno trasmessi in diretta tv in esclusiva su Sky.



Le tre partite si giocheranno tutte in orari diversi alle 13:30, 15:30 e alle 18:00 per permettere al pubblico televisivo di godersi al meglio lo spettacolo della Bundesliga non solo tedesco ma anche mondiale visto che è l’unico grande campionato che è ripartito dopo il lock down per il Covid19.

Alle 13:30 lo Schalke ospita allo Gelsenkirchen l’Augsburg. I padroni di casa sono chiamati a riscattarsi dopo il pesante 4 a 0 subito lo scorso week end sul campo del Dortmund.

Lo Schalke è 8° in classifica a quota 37 punti e deve vincere se vuole riportarsi vicino al 6° posto che vale la zona Europa League occupato dallo Wolfsburg a 39 punti.

L’Augsburg dal canto suo è quartultimo con 27 punti ed è in piena lotta per non retrocedere.

Alle 15:30 si gioca Mainz – Lipsia e anche qui le due squadre hanno obiettivi opposti. I padroni di casa sono quartultimi a pari merito dell’Augsburg.

Il Lipsia invece è quinto a quota 51 punti ed in piena lotta per la Champions League. Con una vittoria oggi il Lipsia supererebbe il Leverkusen balzando al 3° posto a -3 dal Borussia Dortmund che è 2°.

Nella scorsa giornata entrambe le squadre hanno pareggiato rispettivamente contro Colonia e Friburgo.

Il posticipo che chiude la 27° Giornata di Bundesliga è alle 18:00 il match tra Colonia e Fortuna Dusseldorf.

I padroni di casa occupano stabilmente il centro classifica e non hanno grandi stimoli mentre il Dusseldorf è terzultimo con 23 punti ed ha bisogno di una vittoria se vuole avvicinare il quartultimo posto che vale la salvezza e si trova a 4 punti di distanza.

Si giocano oggi anche 3 partite per la Bundesliga 2 tutte alle 13:30 e 3 match della Premier Bielorussa dove si gioca anche la Finale di coppa nazionale che vedrà di fronte il Bate Borisov e la Dynamo Brest.

Partite di Oggi Domenica 24 Maggio 2020:

Bundesliga 27° Giornata

Schalke-Augsburg (Bundesliga) ore 13:30 – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Mainz-Lipsia (Bundesliga) ore 15:30 – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Colonia-Fortuna D. (Bundesliga) ore 18:00 – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

Germania Bundesliga 2

Ore 13:30

Holstein Kiel – Stoccarda

Amburgo – Arminia Bielefeld

Karlsruher SC – VfL Bochum

Bielorussia Premier

12:00 Krumkachy Minsk – Arsenal Dzerzhinsk

13:00 Naftan Novopolotsk – FC Smorgon

13:30 Lokomotiv Gomel – Sputnik Rechitsa

Coppa Bielorussa

16:00 BATE Borisov – Dynamo Brest

