Partite Calcio Oggi Domenica 23-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 23 Febbraio 2020 valide per la 26° giornata di Ligue 1, 23° giornata di Bundesliga, 27° giornata di Premier League, 25° giornata di Serie A, 25° giornata di Serie B e 25° giornata di Liga

Sarà una domenica imperdibile oggi, 23 febbraio 2020, con tantissime partite in programma e classifiche che aspettano di essere rivoluzionate.

In Francia spazio alla 26° giornata di Ligue 1, 7° turno del girone di ritorno, con il PSG ad ospitare il Bordeaux, il Rennes e il Saint Etienne attese in casa contro Nimes e Reims.

In Germania si giocherà la 23° giornata di Bundesliga, 6° turno del girone di ritorno, con Bayer Leverkusen e Wolfsburg impegnate in casa contro Augsburg e Mainz.

In Inghilterra si disputerà la 27° giornata di Premier League, 8° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Arsenal e Everton, dal quale potrebbe approfittare il Manchester United, che ospita il Watford, mentre il Wolverhampton incrocia il Norwich.

In Italia ci sarà la 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno, con la Lazio in trasferta contro il Genoa, l’Inter in casa contro la Sampdoria, la Roma che sfida il Lecce e gli incroci tra Atalanta e Sassuolo, tra Torino e Parma e tra Verona e Cagliari.

Ma ci sarà anche la 25° giornata di Serie B, 6° turno del girone di ritorno, con Pordenone, Cremonese e Crotone impegnate in casa contro Chievo, Livorno e Pescara.

Infine, in Spagna spazio alla 25° giornata di Liga, 6° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Atletico Madrid e Villareal, il Siviglia che affronta il Getafe, Osasuna, Alaves e Valladolid in casa contro Granada, Athletic Bilbao e Espanyol.

Partite di Oggi Domenica 23 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

15:00

St. Etienne

–

Reims

17:00

Rennes

–

Nimes

21:00

Paris SG

–

Bordeaux

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

15:30

Leverkusen

–

Augusta

18:00

Wolfsburg

–

Magonza

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche

15:00

Manchester Utd

–

Watford

15:00

Wolves

–

Norwich

17:30

Arsenal

–

Everton

ITALIA

Serie A

Classifiche

12:30

Genoa

–

Lazio

15:00

Atalanta

–

Sassuolo

15:00

Torino

–

Parma

15:00

Verona

–

Cagliari

18:00

Roma

–

Lecce

20:45

Inter

–

Sampdoria

ITALIA

Serie B

Classifiche

15:00

Pordenone

–

Chievo

15:00

Salernitana

–

Livorno

21:00

Crotone

–

Pescara

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

12:15

Utrecht

–

Twente

14:30

Alkmaar

–

Zwolle

14:30

Vitesse

–

PSV

16:45

Heracles

–

Ajax

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

16:00

Ferreira

–

Famalicao

16:00

Moreirense

–

Santa Clara

18:30

Sporting

–

Boavista

21:00

Braga

–

Setubal

21:30

FC Porto

–

Portimonense

SPAGNA

LaLiga

Classifiche

12:00

Osasuna

–

Granada

14:00

Alaves

–

Ath. Bilbao

16:00

Valladolid

–

Espanyol

18:30

Getafe

–

Siviglia

21:00

Atl. Madrid

–

Villarreal

©RIPRODUZIONE RISERVATA