Partite Calcio Oggi Domenica 21-06-2020

Nella giornata di oggi proseguono i recuperi della 25esima giornata di Serie A. Gli ultimi due sono Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria. Nel primo la Dea cerca di ottenere tre punti per continuare la sua corsa alla Champions League il prossimo anno. Ha 48 punti, ma appena 3 di vantaggio nei confronti della Roma. Quindi è un’occasione per poter riallungare in classifica. Nelle ultime 5 partite ha ottenuto 13 punti, con 4 vittorie ed 1 pareggio. Ora dopo il lockdown cambia tutto, bisogna capire il loro stato di forma.

La seconda sfida vede l’Inter affrontare la Sampdoria nel recupero e potersi riavvicinare alla coppia di testa guidata da Juventus e Lazio 1 punto sotto. La formazione di Conte viene da 2 sconfitte, prima del lockdown, ottenute proprio con le squadre di fronte a lei, entrambe in trasferta. La Sampdoria, invece, viene da una brillante vittoria ottenuta in casa contro il Verona, in rimonta, che le ha permesso di respirare, anche se ha 1 solo punto sulla zona retrocessione.

La Premier League prosegue con la sua 30esima giornata, con il big match il derby di Liverpool, Ancelotti contro Klopp, in casa degli uomini in maglia blu, al Goodison Park. Ai Reds mancano poche giornate per potersi assicurare il titolo in Premier. Hanno solo perso una partita fino ad ora, hanno 82 punti e sono vicini a battere il record del City di Guardiola, 100 punti nella stagione 2017-18. L‘Everton viene da 2 sconfitte ed 1 pareggio nelle ultime 3 sfide ed ha perso la corsa per l’Europa League. È dodicesimo a 37 punti, a – 8 dalla zona europea.

Il Chelsea va a far visita ad un Aston Villa che ha bisogno di punti per salvarsi. Ma i blues devono anche loro vincere per consolidare la quarta posizione e l’accesso alla Champions del prossimo anno. Tre punti di vantaggio sul Manchester United non possono farli stare tranquilli. Vengono da una bella vittoria in casa contro l’Everton, un 4-0 che non ammette repliche. Gli ospiti hanno solo 2 punti di distanza dalla salvezza e vengono da un pareggio ottenuto in casa contro lo Sheffield mercoledì scorso.

L’ultima sfida, ma prima come ordine cronologico, riguarda il Newcastle contro lo Sheffield United. Una sfida con mire di Europa per gli ospiti, di salvezza per i padroni di casa.

La Liga offre la sfida tra Real Sociedad e Real Madrid,di alta classifica, per le zone europee. I padroni di casa vengono da una sconfitta subita contro l’Alaves, ma sono ancora in corsa per il posto Champions. Gli ospiti vengono dalla vittoria ottenuta in casa contro il Valencia e tallonano il Barcellona per lo scudetto.

Le altre due sfide sono Valencia-Osasuna e Celta Vigo-Alaves.

Oltre ad una sfida di Serie B, tra Ascoli e Perugia, altri match riguardano la Bundesliga2 e la Liga Adelante.

Partite di Oggi Domenica 21 Giugno 2020:

ITALIA – SERIE A

19:30 Atalanta ? – ? Sassuolo

21:45 Inter ? – ? Sampdoria



ITALY – SERIE B

20:30 Ascoli ? – ? Perugia



ENGLAND – PREMIER LEAGUE

15:00 Newcastle United ? – ? Sheffield United

17:15 Aston Villa ? – ? Chelsea

20:00 Everton ? – ? Liverpool



ENGLAND – SKY BET CHAMPIONSHIP

13:00 Cardiff City ? – ? Leeds United



SPAIN – LALIGA SANTANDER

14:00 Celta Vigo ? – ? Deportivo Alaves

19:30 Valencia – Osasuna

22:00 Real Sociedad ? – ? Real Madrid



SPAIN – LALIGA SMARTBANK

17:00 Mirandes ? – ? Ponferradina

17:00 Racing Santander ? – ? Tenerife

19:30Albacete ? – ? SD Huesca

19:30 Cadiz ? – ? Alcorcon

21:45 Fuenlabrada ? – ? Numancia

GERMANY – 2ND BUNDESLIGA

15:30 VfL Bochum 1848 ? – ? SpVgg Greuther Fürth

15:30 SV Darmstadt 98 ? – ? SV Wehen Wiesbaden

15:30 FC Erzgebirge Aue ? – ? Hannover 96

15:30FC Heidenheim 1846 ? – ? Hamburger SV

15:30 Karlsruher SC ? – ? DSC Arminia Bielefeld

15:30 FC Nürnberg ? – ? VfB Stuttgart

15:30 VfL Osnabrück ? – ? Holstein Kiel

15:30 SV Sandhausen ? – ? SG Dynamo Dresden

15:30 FC St. Pauli ? – ? SSV Jahn Regensburg



PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

22:00 Gil Vicente FC ? – ? Aves

DENMARK – SUPERLIGA:: CHAMPIONSHIP

18:00 Broendby IF ? – ? FC Koebenhavn

20:00 FC Midtjylland ? – ? AGF

