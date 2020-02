Partite Calcio Oggi Domenica 2-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 2 Febbraio 2020 valide per la 22° giornata di Ligue 1, 20° giornata di Bundesliga, 25° giornata di Premier League, 22° giornata di Serie A, 22° giornata di Serie B e 22° giornata di Liga

Sarà una domenica indimenticabile oggi, 2 febbraio 2020, con tantissime partite in tutta Europa valide per i turni dei campionati internazionali.

In Francia spazio alla 22° giornata di Ligue 1, 3° turno del girone di ritorno, con gli incroci tra Nizza e Lione e tra Bordeaux e Marsiglia, mentre il Saint Etienne va a Metz.

In Germania si giocherà la 20° giornata di Bundesliga, 3° turno del girone di ritorno, con gli scontri diretti tra Colonia e Friburgo e tra Paderborn e Wolfsburg.

In Inghilterra si disputerà la 25° giornata di Premier League, 6° turno del girone di ritorno, con la super sfida tra Tottenham e Manchester City e l’Arsenal obbligato a vincere a Burnley.

In Italia ci sarà la 22° giornata di Serie A, 3° turno del girone di ritorno, con la Juventus che ospita la Fiorentina, l’Inter in trasferta sul campo dell’Udinese, Lazio e Milan in casa contro Spal e Verona, l’Atalanta e il Lecce che ospitano Genoa e Torino.

Ma ci sarà anche la 22° giornata di Serie B, 3° turno del girone di ritorno, con Venezia, Perugia e Salernitana impegnate in trasferta contro Chievo, Juve Stabia e Benevento.

Infine, in Spagna spazio alla 22° giornata di Liga, 3° turno del girone di ritorno, con Barcellona e Siviglia in casa contro Levante e Alaves, oltre alle sfide tra Leganes e Real Sociedad, tra Eibar e Betis, tra Athletic Bilbao e Getafe, e tra Villareal e Osasuna.

Partite di Oggi Domenica 2 Febbraio 2020:

FRANCIA

Ligue 1

Classifiche

15:00

Nizza

–

Lione

17:00

Metz

–

St. Etienne

21:00

Bordeaux

–

Marsiglia

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche

15:30

Colonia

–

Friburgo

18:00

Paderborn

–

Wolfsburg

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche

15:00

Burnley

–

Arsenal

17:30

Tottenham

–

Manchester City

ITALIA

Serie A

Classifiche

12:30

Juventus

–

Fiorentina

15:00

Atalanta

–

Genoa

15:00

Lazio

–

Spal

15:00

Milan

–

Verona

18:00

Lecce

–

Torino

20:45

Udinese

–

Inter

ITALIA

Serie B

Classifiche

15:00

Chievo

–

Venezia

15:00

Juve Stabia

–

Perugia

21:00

Benevento

–

Salernitana

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

12:15

Willem II

–

Heracles

14:30

Sittard

–

Heerenveen

14:30

Venlo

–

Utrecht

16:45

Ajax

–

PSV

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche

16:00

Gil Vicente

–

Moreirense

16:00

Maritimo

–

Aves

18:30

Braga

–

Sporting

21:00

Boavista

–

Guimaraes

SPAGNA

LaLiga

Classifiche

12:00

Leganes

–

Real Sociedad

14:00

Eibar

–

Betis

16:00

Ath. Bilbao

–

Getafe

18:30

Siviglia

–

Alaves

18:30

Villarreal

–

Osasuna

21:00

Barcellona

–

Levante

AFRICA

CAF Confederation Cup

Classifiche

17:00

Agadir (Mar)

–

Paradou (Alg)

17:00

Al-Nasr (Lby)

–

Horoya (Gui)

17:00

Bidvest Wits (Rsa)

–

Djoliba (Mli)

17:00

San Pedro (Ivo)

–

Enyimba (Nga)

20:00

Berkane (Mar)

–

Zanaco (Zam)

20:00

Enugu (Nga)

–

El Masry (Egy)

20:00

Motema Pembe (Drc)

–

FC Esae (Ben)

20:00

Nouadhibou (Mrt)

–

Pyramids (Egy)

