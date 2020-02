Partite Calcio Oggi Domenica 16-2-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 16 Febbraio 2020 valide per la 25° giornata di Ligue 1, 22° giornata di Bundesliga, 26° giornata di Premier League, 24° giornata di Serie A, 24° giornata di Serie B e 24° giornata di Liga

Ogni giorno può essere quello decisivo per l’evoluzione della classifica, ma oggi, domenica 16 febbraio 2020, anche di più, grazie a partite serie ed incroci importanti.

In Italia spazio alla 24° giornata di Serie A, 5° turno del girone di ritorno, con la Juventus in casa contro il Brescia, lo scontro diretto tra Lazio e Inter, il Napoli a Cagliari, e gli scontri diretti tra Udinese e Verona, tra Sampdoria e Fiorentina e il derby tra Sassuolo e Parma.

Ma ci sarà anche la 24° giornata di Serie B, 5° turno del girone di ritorno, Frosinone, Cremonese e Empoli che ospiteranno in casa Perugia, Trapani e Pisa.

In Inghilterra si disputerà la 26° giornata di Premier League, 7° turno del girone di ritorno, con il Tottenham in trasferta sul campo dell’Aston Villa e l’Arsenal che ospiterà in casa il Newcastle.

In Spagna si giocherà la 24° giornata di Liga, 5° turno del girone di ritorno, con il Real Madrid che ospita il Celta Vigo, il Siviglia invece l’Espanyol, mentre Betis, Real Sociedad e Osasuna saranno ospiti di Leganes, Eibar e Athletic Bilbao.

In Germania spazio alla 22° giornata di Bundesliga, 5° turno del girone di ritorno, con il Bayern Monaco a Colonia e lo Schalke a Mainz.

Infine, in Francia si disputerà la 25° giornata di Ligue 1, 6° turno del girone di ritorno, con lo scontro diretto tra Lille e Marsiglia, il Lione ospita lo Strasburgo e gli incroci tra Brest e Saint Etienne e tra Reims e Rennes.

Partite di Oggi Domenica 16 Febbraio 2020:

Serie A

15:00

Juventus

Brescia

Serie A

18:00

Cagliari

Napoli

Serie A

20:45

Lazio

Inter

12:30

Udinese

Hellas

15:00

Sampdoria

Fiorentina

15:00

Sassuolo

SSD Parma

15:00

Frosinone

Perugia

15:00

Cremonese

Trapani

21:00

Empoli

Pisa

15:00

Aston Villa

Tottenham

17:30

Arsenal

Newcastle

12:00

Siviglia

Espanyol

14:00

Leganes

Betis Siviglia

16:00

Eibar

Real Sociedad

18:30

Athletic Bilbao

Osasuna

21:00

Real Madrid

Celta Vigo

15:30

Colonia

Bayern Monaco

18:00

Mainz

Schalke

15:00

Lione

Strasburgo

17:00

Brest

St Etienne

17:00

Reims

Rennes

21:00

Lille

Marsiglia

