Partite Calcio Oggi Domenica 14-06-2020

Quest’oggi si conclude la 28esima giornata della Liga con in programma tre match in tre differenti orari. Il primo sarà quello delle 14 e vedrà di fronte il Bilbao contro l’Atletico di Madrid. La squadra di casa è al decimo posto con 37 punti, a -5 punti dalla zona Europa League. Un obiettivo alla loro portata, ma di fronte avranno un Atletico galvanizzato dal passaggio del turno in Champions League ai danni del Liverpool. Ora sono a 45 punti, sesti, ma a -2 dalla zona che permette la qualificazione alla massima competizione europea.

Alle 19.30 scenderà in campo al Bernabeu il Real Madrid, reduce da una sconfitta in casa del Betis che le ha fatto sfilare la prima posizione in classifica. Di fronte avranno un Eibar che rischia seriamente di affondare, visto che ha 27 punti, appena 2 in più della zona retrocessione. Sono reduci da due sconfitte consecutive ottenute in casa entrambe per 1-2.

A chiudere il turno, alle ore 22, la sfida tra Real Sociedad e Osasuna. La formazione di casa ha 46 punti, al momento quarta, deve vedersi dal Getafe, che la tallona, così come l’Atletico Madrid. Le sue speranze di qualificazione alla prossima Champions League sono alte, ma nello stesso tempo traballanti. La squadra ospite, invece, con 34 punti ed un undicesimo posto, è tranquilla e non ha obiettivi particolari da inseguire.

In Bundesliga si chiude la trentunesima giornata con le sfide tra Mainz ed Asburgo alle ore 15.30 e quella più importante per un posto in Champions League tra Schalke 04 e Bayer Leverkusen alle ore 18.

Poi le altre sfide di Liga 2 e Bundesliga 2, oltre ai campionati danesi, austriaci e greci.

Partite di Oggi Domenica 14 Giugno 2020:

SPAIN – LA LIGA SANTANDER

14:00 Athletic Bilbao ? – ? Atletico Madrid

19:30 Real Madrid ? – ? Eibar

22:00 Real Sociedad ? – ? Osasuna



SPAIN – LA LIGA 2

17:00 Deportivo La Coruna ? – ? Sporting Gijon

17:00 Mirandes ? – ? Numancia

19:30 Albacete ? – ? Almeria

21:30 Cadiz ? – ? Rayo Vallecano

GERMANY – BUNDESLIGA

15:30 Mainz 05 ? – ? Augsburg

18:00 Schalke 04 ? – ? Bayer Leverkusen

GERMANY – 2ND BUNDESLIGA

13:30 SV Darmstadt 98 ? – ? Hannover 96

13:30 Karlsruher SC ? – ? VfB Stuttgart

13:30 FC St. Pauli ? – ? FC Erzgebirge Aue

DENMARK – SUPERLIGA

14:00 AaB ? – ? FC Midtjylland

18:00 FC Nordsjaelland ? – ? FC Koebenhavn

20:00 Broendby IF ? – ? AGF

AUSTRIA – BUNDESLIGA

17:00 Rapid Wien ? – ? Wolfsberger AC

17:00 Hartberg ? – ? Sturm Graz

19:30 Salzburg ? – ? LASK

COPPA DI SVIZZERA

16:00 Lausanne ? – ? FC Basel 1893

GREECE – SUPER LEAGUE

18:15 OFI Crete ? – ? AEK Athens

20:30 Olympiacos ? – ? Aris Thessaloniki

