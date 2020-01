Partite Calcio Oggi Domenica 12-1-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 12 Gennaio 2020 valide per la 20° giornata di Ligue 1, 22° giornata di Premier League e 19° giornata di Serie A

Sarà una domenica davvero imperdibile oggi, 12 gennaio 2020, visto che il palinsesto calcistico regalerà tantissime partite fondamentali per l’evoluzione della classifica.

In Francia continuerà la 20° giornata di Ligue 1, primo turno del girone di ritorno, con il big match tra PSG e Monaco, mentre il Lilla va a Dijon e il Saint Etienne ospita il Nantes.

In Inghilterra la 22° giornata di Premier League, terzo turno del girone di ritorno, regalerà il Manchester City in trasferta sul campo dell’Aston Villa e lo scontro diretto tra Bournemouth e Watford.

In Italia si disputerà la 19° giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata, con gli scontri diretti per la salvezza tra Udinese e Sassuolo, tra Sampdoria e Brescia e tra Verona e Genoa, oltre all’incrocio tra Torino e Bologna e al big match tra Roma e Juventus.

Infine, in Spagna continuerà il turno dei trentaduesimi di finale di Copa del Rey, conosciuta anche come Coppa di Spagna, con in campo altre squadre della Liga come il Siviglia.

Partite di Oggi Domenica 12 Gennaio 2020:

15:00 St. Etienne – Nantes

17:00 Dijon – Lilla

21:00 Paris SG – Monaco

INGHILTERRA Premier League Classifiche

15:00 Bournemouth – Watford

17:30 Aston Villa – Manchester City

ITALIA Serie A Classifiche

12:30 Udinese – Sassuolo

15:00 Fiorentina – Spal

15:00 Sampdoria – Brescia

15:00 Torino – Bologna

18:00 Verona – Genoa

20:45 Roma – Juventus

PORTOGALLO Primeira Liga Classifiche

16:00 Gil Vicente – Belenenses

18:30 Maritimo – Guimaraes

21:00 Braga – Tondela

SPAGNA Copa del Rey Tabellone

12:00 Cacereno – Eibar

12:00 Escobedo – Siviglia

12:00 San Sebastian Reyes – Espanyol

12:00 Unionistas – La Coruna

16:00 Ceuta – Real Sociedad

16:00 Jaen – Levante

17:00 Barakaldo – Vallecano

AFRICA CAF Confederation Cup Classifiche

14:00 Al-Nasr (Lby) – Bidvest Wits (Rsa)

14:00 Enyimba (Nga) – Paradou (Alg)

14:00 Motema Pembe (Drc) – Berkane (Mar)

14:00 Zanaco (Zam) – FC Esae (Ben)

17:00 Enugu (Nga) – Nouadhibou (Mrt)

17:00 Pyramids (Egy) – El Masry (Egy)

20:00 Agadir (Mar) – San Pedro (Ivo)

20:00 Djoliba (Mli) – Horoya (Gui)

Classifiche 13:00 Cardiff – Swansea MONDO Amichevoli per Club 09:00 Aarau (Sui) – Mannheim (Ger) 12:00 Gaziantep (Tur) – Honved (Hun) 13:00 Brema (Ger) – Hannover (Ger) 13:00 Hohenstein-Ernstthal (Ger) – Bischofswerdaer (Ger) 14:00 Haltern (Ger) – Wiedenbruck (Ger) 15:00 Ingolstadt (Ger) – Kiel (Ger) 15:00 Kaiserslautern (Ger) – Aarau (Sui) 15:00 Vaduz (Lie) – Braunschweig (Ger) 15:30 ASC 09 Dortmund (Ger) – Bonner (Ger) 17:00 Mariehamn (Fin) – Jomala IK (Fin) MONDO Amichevoli Nazionali 15:45 Svezia – Kosovo

