Partite Calcio Oggi Domenica 1-3-2020

Tante partite nel palinsesto di Domenica 1 Marzo 2020 valide per la 27° giornata di Ligue 1, 24° giornata di Bundesliga, 28° giornata di Premier League, 26° giornata di Serie A, 26° giornata di Serie B e 26° giornata di Liga

Si comincia il nuovo mese con partite assolutamente da non perdere nel palinsesto calcistico di oggi, domenica 1 marzo 2020, che regalerà tanto spettacolo e divertimento.

In Francia nella 27° giornata di Ligue 1, 8° turno del girone di ritorno, il Nizza va a BOrdeaux, il Lilla a Nantes e il Lione ospita il Saint Etienne.

In Germania si giocherà la 24° giornata di Bundesliga, 7° turno del girone di ritorno, con gli incroci tra Lipsia e Bayer Leverkusen e tra Werder Brema e Eintracht Francoforte, mentre il Wolfsburg andrà a giocare sul campo dell’Union Berlino.

In Inghilterra si disputerà la 28° giornata di Premier League, 9° turno del girone di ritorno, con il Manchester City ospite dell’Aston Villa.

In Italia ci sarà la 26° giornata di Serie A, 7° turno del girone di ritorno, a cominciare dal Milan, che ospita il Genoa, continuando con l’Atalanta a Lecce, la Roma a Cagliari, il big match, nonché scontro diretto per il primo posto tra Juventus e Inter, oltre a Parma e Sassuolo impegnate in casa contro Spal e Brescia.

Ma ci sarà anche la 26° giornata di Serie B, 7° turno del girone di ritorno, con il Pescara che ospita l’Ascoli.

Infine, in Spagna spazio alla 26° giornata di Liga, 7° turno del girone di ritorno, con il Clasico, big match e scontro diretto per il primo posto tra Real Madrid e Barcellona, con l’altro incrocio tra catalani e castigliani tra Espanyol e Atletico Madrid, oltre a Siviglia, Athletic Bilbao e Maiorca impegnate in casa contro Osasuna, Villareal e Getafe.

Partite di Oggi Domenica 1 Marzo 2020:



Classifiche

15:00

Nantes

–

Lilla

17:00

Bordeaux

–

Nizza

21:00

Lione

–

St. Etienne

GERMANIA

Bundesliga

Classifiche Live

13:30

Union Berlino

–

Wolfsburg

15:30

RB Lipsia

–

Leverkusen

18:00

Brema

–

Francoforte

INGHILTERRA

Premier League

Classifiche Live

15:00

Everton

–

Manchester Utd

Posticipata

Manchester City

–

Arsenal

15:00

Tottenham

–

Wolves

INGHILTERRA

EFL Cup

Tabellone

17:30

Aston Villa

–

Manchester City

ITALIA

Serie A

Classifiche Live

12:30

Milan

–

Genoa

15:00

Lecce

–

Atalanta

15:00

Parma

–

Spal

15:00

Sassuolo

–

Brescia

18:00

Cagliari

–

Roma

20:45

Juventus

–

Inter

ITALIA

Serie B

Classifiche

21:00

Pescara

–

Ascoli

OLANDA

Eredivisie

Classifiche

12:15

Waalwijk

–

Utrecht

14:30

PSV

–

Feyenoord

16:45

Sparta Rotterdam

–

FC Emmen

20:00

Ajax

–

Alkmaar

PORTOGALLO

Primeira Liga

Classifiche Live

16:00

Aves

–

Ferreira

18:30

Maritimo

–

Braga

21:00

Guimaraes

–

Tondela

SPAGNA

LaLiga

Classifiche Live

12:00

Siviglia

–

Osasuna

14:00

Ath. Bilbao

–

Villarreal

16:00

Espanyol

–

Atl. Madrid

18:30

Maiorca

–

Getafe

21:00

Real Madrid

–

Barcellona

