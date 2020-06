Partite Calcio Oggi Domenica 07-06-2020

Si conclude la 30esima giornata di Bundesliga, con tre match in programma. Si parte alle 13.30 con lo scontro tra Werder Brema e Wolfsburg. Un match testa-coda con la formazione di casa penultima e con gli ultimi disperati tentativi di rimanere agganciata alla massima serie. Gli ospiti sono in lotta per l’Europa League e devono guardarsi dall’Hoffenheim a pari punti.

Alle 15.30 l’Union Berlino sfida in casa lo Schalke 04, mentre in serata alle 18.30 l’Ausburgo sfida in casa il Colonia.

Alle 13.30 sono in programma tre match della Bundesliga 2: Erzgebirge Aue- Karlsruher, Hannover 96–Heidenheim 1846, Stoccarda–Osnabrück.

Alle 22.00 è in programma il match della Liga portoghese, tra Rio Ave e Pacos de Ferreira. Quindi una serie di match di altri campionati, tra cui la Danimarca, l’Austria, la Grecia, l’Islanda e l’Ungheria.

Partite di Oggi Domenica 7 Giugno 2020:

BUNDESLIGA

13:30 Werder Bremen ? – ? Wolfsburg

15:30 FC Union Berlin ? – ? Schalke 04

18:00 Augsburg ? – ? FC Köln

2ND BUNDESLIGA

13:30 FC Erzgebirge Aue ? – ? Karlsruher SC

13:30 Hannover 96 ? – ? FC Heidenheim 1846

13:30 VfB Stuttgart ? – ? VfL Osnabrück

PORTUGAL – PRIMEIRA LIGA

22:00 Rio Ave ? – ? Pacos de Ferreira

DENMARK – SUPERLIGA

17:00 AC Horsens ? – ? Broendby IF

17:00 AaB ? – ? AGF

17:00 FC Koebenhavn ? – ? Randers FC

17:00 FC Nordsjaelland ? – ? FC Midtjylland

17:00 Hobro ? – ? Lyngby

17:00 OB ? – ? Esbjerg FB

17:00 SonderjyskE ? – ? Silkeborg



AUSTRIA – BUNDESLIGA – CHAMPIONSHIP

17:00 Hartberg ? – ? Salzburg

17:00 Wolfsberger AC ? – ? LASK

19:30 Rapid Wien ? – ? Sturm Graz

AUSTRIA – ERSTE LIGA

10:30 SK Austria Klagenfurt ? – ? Kapfenberger SV

GREECE – SUPER LEAGUE CHAMPIONSHIP

18:30 PAOK Thessaloniki FC ? – ? Olympiacos

20:30 AEK Athens ? – ? Panathinaikos

GREECE – SUPER LEAGUE RELEGATION

18:15 AE Larissa ? – ? Asteras Tripolis

ICELAND – SUPER CUP

21:15 KR Reykjavik ? – ? Vikingur Reykjavik

HUNGARY – OTP BANK LIGA

18:55 Zalaegerszeg TE ? – ? Puskas FC Academy

21:05 Ferencvaros ? – ? Diosgyori VTK

BULGARIA – FIRST PROFESSIONAL LEAGUE

19:30 Beroe ? – ? Cherno More Varna

BELARUS – PREMIER

15:00 FK Vitebsk ? – ? BATE Borisov

17:00 Belshina Bobruisk ? – ? Dinamo Minsk

19:00 Shakhter Soligorsk ? – ? Energetik Bgu Minsk

