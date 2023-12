“Partite a porte chiuse”: la mazzata è disastrosa | Nessuno spettatore allo stadio

Dura presa di posizione della giustizia sportiva per certi vicissitudini: mazzata incredibile e partite a porte chiuse.

Il calcio quest’anno sta mettendo in mostra il suo lato oscuro, molto più preoccupante di un VAR che in Italia ne sta combinando un po’ di cotte e di crude, incomprensibile e cervellotico, che va assolutamente rivisto.

In Francia si è arrivati a sospendere una partita, anzi non farla proprio disputare dopo la sassaiola che ha visto protagonisti in negativo i tifosi dell’Olympique Marseille contro i corrispettivi dell’Olympique Lyonnais. Grosso fu ferito, qualche settimana dopo addirittura esonerato per una situazione da ultimo posto.

Per non parlare della Turchia. Sono ancora vive negli occhi di tutto il mondo le vicissitudini dell’arbitro Meler, picchiato in maniera selvaggio da Faruk Koca, presidente dell’Ankaragucu (allenata tra l’altro da una vecchia conoscenza del calcio italiano, Emre Belozoglu).

Preso a calci perfino da alcuni tifosi, che hanno invaso il campo come il presidente del club turco, poi arrestato, subito dopo il fischio finale del match pareggiato contro il Rizespor. “Mi urlava t’ammazzo – ha rivelato il malcapitato arbitro turco – presenterò una denuncia contro di lui e le altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi”. Per il momento è stata dura la presa di posizione della federazione turca, che ha sospeso il campionato, a tempo indeterminato.

Cosa sta succedendo in Grecia

E che dire di quanto continua a succedere con il campionato greco, alle prese con un problema ormai storico di violenza negli stadi. Anche in questo caso, una decisione chiara da parte del governo ellenico: pugno duro.

Fino al prossimo 12 febbraio Tutte le partite del campionato greco si svolgeranno a porte chiuse. A riferirlo è un portavoce del governo, Pavlos Marinakis. Calcio sì ma non solo, visto che la misura presa dal governo non riguarda soltanto il calcio ma anche basket e volley.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso. E una reazione a catena

Sì, proprio il volley. Lì l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso: un poliziotto è rimasto gravemente ferito dopo gli scontri, così è sceso in campo il governo greco per una storica decisione. Ma non solo.

L’inevitabile reazione a catena ha portato alle dimissioni di Vangelis Marinakis, presidente della Lega calcio greca. “Non ho né il tempo né la voglia di continuare a essere coinvolto nella gestione del campionato mentre le parole di alcuni membri del consiglio di amministrazione non sono coerenti con le loro azioni”. Tempi duri per il calcio, quasi quasi è meglio avere i problemi con il VAR.