Parte immediatamente per l’Arabia Saudita: addio per sempre Atalanta | 30 milioni di euro subito

Aspettando la Serie A, al via i top campionati. Quest’anno c’è anche quello di un’Arabia Saudita che non ha ancora finito al mercato.

Il primo week end con i principali campionati europei al via (in Italia si partirà nel fine settimana del 20 agosto) non si scorda mai. Quest’anno oltre la tradizionale partenza con il mercato aperto, c’è inevitabilmente tutta la curiosità di questo mondo per la Saudi Pro League.

Il motivo è di facile comprendonio, lo dice il calciomercato, peraltro ancora non terminato. Un campionato in chiaro, su due emittenti italiane: Sportitalia si unisce a La7: l’emittente di Urbano Cairo manderà in onda il miglior match di ciascuna giornata per i prossimi due anni. Un accordo che si è chiuso sulla base di un’offerta da 450mila euro.

Cristiano Ronaldo, l’apripista di un nuovo mondo a Riad con l’Al-Nassr, Karim Benzema, Pallone d’Oro in carica a Gedda, coi campioni in carica dell’Ittihad del top scorer Abderrazak Hamdallah, Pichichi marocchino della passata stagione. In mezzo tanti top player presi random dai qualsiasi campionato.

Oltre la sfida a distanza tra i due ex Real Madrid, attenzione ad Al-Hilal e Al-Ahli, se non fosse che anche loro sono in mano al famigerato fondo PIF, quelli del Newcastle di Tonali, tanto per intenderci, senza dimenticare che le altre formazioni del primo campionato a 18 squadre, sono pur sempre del governo saudita, pronte a battagliare per un titolo che dà diritto (a chi vince) sia di partecipare alla Champions asiatica sia soprattutto al Mondiale per club.

Avanti il prossimo

Tanti, tantissimi, i giocatori che si sono lasciati convincere dai petroldollari, ma una stima di chi veramente giocherà nella Saudi Pro League si potrà avere soltanto a mercato concluso. Le arabe, infatti, non hanno ancora finito la loro razzia.

In Italia, per esempio, l’Al-Ahli sta per prendere Piotr Zielinski, campione d’Italia con il Napoli, che stava per rinnovare prima dell’offertona irrinunciabile di un club che ha preso Ibanez dalla Roma, ma non ha ancora terminato.

Un altro dalla Serie A

Secondo Footmercato, infatti, l’Inter si deve ben guardare dal pericolosissimo competitor arabo per arrivare a Merih Demiral, difensore turco dell’Atalanta, cercato con insistenza dalla Beneamata.

L’Al-Ahli, però, ha avviato i contatti con il difensore turco negli ultimi giorni, per cercare di capire quanta voglia ha l’ex Juventus di disputare la Saudi Pro League araba. Su Demiral ci sarebbe anche la Roma, ma non certo in pole.