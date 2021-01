Calciomercato Parma, non solo Conti: trattative per Todibo, Musacchio, Vazquez e Ekdal

Il Parma si butta sul mercato. Al momento la formazione gialloblu è in grave pericolo, con il serio rischio della retrocessione. Quindi bisogna costruire delle possibilità per il futuro. Tra i nomi non solo Andrea Conti, ma anche Tobido, Musacchio, Vazquez ed Ekadal.

Vuole rivoluzionare la rosa il nuovo presidente americano dei gialloblu. Le condizioni per poter sperare nella salvezza si fanno sempre più difficili quest’anno.

La difesa va sicuramente rivista e le occasioni sembrano esserci, nonostante la pandemia abbia sconquassato i bilanci.

Per quanto riguarda la zona arretrata c’è gi un primo colpo, ovvero l’esterno difensivo del Milan Andrea Conti. Il calciatore è giunto in città, a breve farà le visite mediche.

Altri nomi sulla lista della formazione emiliana sono giocatori passati in Italia ed altri ancora presenti. Uno è Vazquez, ex del Palermo, attualmente al Siviglia. Gli altri sono Ekdal, attuale centrocampista in forza alla Sampdoria, Musacchio in forza al Milan ma fuori dal progetto.

Un ultimo nome è quello di Jean-Clair Todibo, calciatore attualmente in forza al Barcellona, ma in prestito al Benfica. Classe 1999 è un giocatore dotato di un grande fisico, di buona tecnica individuale.

È stato spesso impiegato come difensore centrale, sebbene possa essere utilizzato anche come mediano.

