Parma-Spal Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 8-3-2020

Parma-Spal è la sfida valida per la 26^ giornata di serie A che si disputerà domenica 8 marzo alle ore 12.30. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: D’Aversa recupera Darmian e Kucka ma dovrà rinunciare all’infortunato Hernani. La SPAL senza lo squalificato Strefezza e Di Francesco

Dopo i caotici rinvii delle ultime due settimane, La Lega Serie A ha comunicato le date ufficiali di questo weekend calcistico. A partire da domenica fino a lunedì si disputeranno i recuperi della 26^ giornata con un Parma che, domenica, sarà impegnato nel lunch match al Tardini contro la squadra di Di Biagio.

Una sfida tra due squadre distanti ben 20 punti in classifica ma accomunate dalla stesso bisogno di portare a casa punti importanti. Il Parma continua ad inseguire il sogno Europa League mentre una SPAL in piena crisi, all’ultimo posto con 15 punti, si troverà ad affrontare una gara cruciale ai fini della lotta alla salvezza.

Come arriva il Parma

I ducali tornano in campo dopo un riposo di quasi un mese. L’ultima partita disputata risale infatti al 16 febbraio con la vittoria contro il Sassuolo per 1-0. Dopo un inizio di stagione abbastanza positivo la squadra di D’Aversa, attualmente al nono posto a quota 35 punti, proverà a dare continuità al suo percorso perseguendo l’obiettivo Europa.

Come arriva la SPAL

La SPAL non si vede in campo dallo scorso 22 febbraio quando collezionò la sua quinta sconfitta consecutiva per 2 a 1 contro la Juventus. Una situazione particolarmente difficile per la squadra di Ferrara che, in piena zona retrocessione e con soli 15 punti collezionati, è costretta ad occupare il fondo della classifica. Quella contro il Parma sarà una gara finalizzata alla disperata ricerca di punti salvezza.

Ultime sulle formazioni di Parma-SPAL:

Giorni di stop che sono serviti alle Rondinelle per recuperare alcune importanti pedine. Pronti a rientrare tra i titolari: Kulusevki, Darmian e Kucka che sembrano aver smaltito pienamente i loro problemi fisici. Le brutte notizie per D’Aversa riguardano tuttavia l’infortunio di Hernani che, a causa di un problema muscolare sarà costretto ad uno stop di 2 settimane. Conferma tra i pali per Colombi, al posto dell’infortunato Sepe, avanti difesa a quattro composta da Gagliolo, Iacoponi, Bruno Alves ed il ritrovato Darmian. A centrocampo ci penserà Brugman a prendere il posto di Hernani come regista insieme a Kucka e Kurtic mezzali. Tridente pesante in attacco con Kulusevski a destra, Gervinho sulla sinistra e il Cornelius centravanti.

Anche la SPAL scende nuovamente in campo con diversi assenti nella sua rosa. Ad agitare l’allenatore Di Biagio sono sopratutto le condizioni di Di Francesco che ha accusato un problema all’adduttore che lo ha costretto a lavorare a parte e molto probabilmente non sarà a disposizione per questa domenica. Fuori per squalifica anche Strefezza. La buona notizia per l’allenatore è il recupero di Vicari in difesa e di D’Alessandro ormai prossimo al rientro tra i convocati. In porta spazio a Berisha con la difesa composta da Cionek, Bonifazi, Zukanovic e Reca. A centrocampo ci saranno Missiroli, Valdifiori e Fares, con Castro trequartista. In attacco spazio a Petagna con Floccari.

Probabile formazione Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Probabile formazione SPAL (4-4-2): Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Valoti, Valdifiori, Missiroli; Castro; Petagna, Floccari

Come vedere Parma-SPAL in diretta TV e streaming live:

La partita in programma per Domenica 8 Marzo alle ore 12:30 sarà trasmessa su Dazn. Il match sarà visibile per gli abbonati a DAZN e a Sky, sul canale 209 di Sky (DAZN 1). In alternativa, potranno vedere il match tutti gli abbonati a DAZN tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

Precedenti Parma-SPAL:

Sono 3 i precedenti in Serie A tra il Parma e la SPAL e vedono la squadra di Ferrara essersi imposta sui ducali in tutte e tre le partite disputate. L’ultima, andata in scena lo scorso 5 ottobre, l’ha decisa Petagna con un gol a venti minuti dal termine.

