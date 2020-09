Parma-Napoli in Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 20-09-2020

Dopo poco più di un mese di attesa, torna finalmente in campo la Serie A. Si comincia domani con Fiorentina-Torino alle 18:00 e Verona-Roma alle 20:45. Domenica alle 12:30 è invece il turno di Parma-Napoli. Chiude il quadro della 1° giornata di campionato Milan-Bologna di lunedì.

La Serie A torna finalmente in campo e lo fa dopo poco più di un mese dall’ultima volta. Era infatti il 2 agosto quando le squadre del massimo campionato italiano di calcio giocavano l’ultima giornata della travagliata stagione 2019-2020. Una stagione che aveva riaperto i battenti solo a giugno per via della pandemia di Coronavirus che aveva bloccato praticamente tutto. Il Mondo, ancora oggi, continua a fare i conti con contagi e vittime e l’ombra di nuovi, possibili lockdown, spaventa e non poco le popolazioni dell’intero pianeta.

Ad ogni modo, se da un lato c’è un’attenzione che deve restare sempre altissima, dall’altro c’è un mondo, quello del calcio, che si appresta a ritornare nella quotidianità di tutti gli appassionati. Ligue 1, Premier League e Liga hanno infatti iniziato lo scorso weekend, mentre Bundesliga e Serie A cominceranno tra oggi e domani. Le prime partite del campionato nostrano saranno Fiorentina-Torino (18:00) e Verona-Roma (20:45) di domani. Si proseguirà poi domenica con tutte le altre sfide tra le quali spiccano sicuramente Parma-Napoli in programma alle 12:30 e Juventus-Sampdoria alle 20:45.

Le ultime sulle formazioni di Parma e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, il neo tecnico gialloblu, Fabio Liverani dovrebbe schierare i suoi con un articolato 4-3-1-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sepe in porta. Davanti a lui, Darmian, Bruno Alves, Iacoponi e Pezzella. A centrocampo spazio a Brugman, Kucka e Kurtic con Hernani sulla trequarti a fare da supporto alle due punte, Inglese e Cornelius.

Gattuso dovrebbe invece affidarsi al suo solito 4-3-3. Meret quindi in porta con, a fargli da scudo, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj. Centrocampo a tre con Zielinski, Fabian Ruiz e Demme. In attacco il tridente formato da Politano, Mertens ed Insigne.

Probabili formazioni Parma-Napoli

Parma (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Brugman, Kucka, Kurtic; Hernani; Inglese, Cornelius.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Fabian Ruiz, Demme; Insigne, Mertens, Politano.

Tutto quello che c’è da sapere su Parma-Napoli, in programma domenica 20 settembre alle 12:30.

Come vedere Parma-Napoli in Diretta Tv e Streaming

Parma-Napoli sarà visibile esclusivamente su DAZN a partire dalle 12:30. Via streaming invece sarà possibile assistere al match tra ducali e partenopei mediante collegamento al sito internet della stessa emittente.

Dove ascoltare la radiocronaca di Parma-Napoli

La radiocronaca di Parma-Napoli sarà disponibile sulle frequenze di Rai Radio Uno e Kiss Kiss Italia a partire dalle 12:30.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Parma e Napoli sono complessivamente 46 (36 in Serie A, 8 in Serie B e 2 in Coppa Italia). Il bilancio sorride leggermente agli azzurri che guidano la contesa con 20 vittorie a fronte delle 16 gialloblu. 10 i pareggi invece. 67 i gol realizzati dagli azzurri, 58 quelli messi a referto dai parmensi.

L’ultimo precedente in generale, nonché l’ultimo tra le mura del Tardini, è ovviamente quello della stagione scorsa datato 22 luglio 2020. In quell’occasione furono i crociati a prevalere, per 2-1, grazie ai rigori di Caprari e Kulusevski che resero inutile il gol, sempre dagli undici metri, di Lorenzo Insigne. L’ultima affermazione azzurra in terra emiliana risale invece al 24 febbraio 2019 (0-4). Per trovare, infine, l’ultimo pareggio tra Parma e Napoli in casa gialloblu bisogna tornare indietro di addirittura 5 anni, precisamente al 10 maggio 2015, quando Palladino, Jorquera, Gabbiadini e Mertens regalarono al pubblico uno spettacolare 2-2.

