Parma-Lazio in Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 9-2-2020

Parma-Lazio si gioca domani alle 18:00 allo Stadio Ennio Tardini della città ducale. Tutto quello che c’è da sapere sul match tra i crociati di Roberto D’Aversa e i biancocelesti di Simone Inzaghi.

La sfida del tardo pomeriggio di domani che metterà difronte Parma e Lazio sarà sicuramente una delle sfide più intriganti della 23° giornata di Serie A. Inter-Milan a parte, il match del Tardini metterà infatti in palio punti pesantissimi sia per i parmensi che per i capitolini.

I ducali di Roberto D’Aversa si trovano, attualmente, all’ottavo in classifica a quota 32 punti, 1 in meno dalla zona Europa League e vogliono quindi continuare a coltivare il loro sogno europeo. I laziali invece, ormai fuori dall’Europa e dalla Coppa Italia, puntano chiaramente allo scudetto che, senza alcun dubbio, è alla portata degli uomini di Mister Inzaghi.

Il pareggio con il Verona nel recupero della 17° giornata non ha infatti smorzato l’entusiasmo dalle parti di Formello e con la squadra che, ora come ora, non ha altro a cui pensare se non al campionato, sognare la conquista del titolo non è poi così sbagliato.

Le ultime sulle formazioni di Parma e Lazio

Per quanto riguarda le formazioni, il Parma dovrebbe presentarsi con un classico 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Colombi in porta. Davanti a lui, Darmian, Iacoponi, Alves e Pezzella. A centrocampo spazio a Kucka, Hernani e Brugman. In attacco il tridente formato da Siligardi, Caprari e Kurtic.

La Lazio dovrebbe invece schierarsi con il suo classico 3-5-2. Strakosha quindi in porta con, a fargli da schermo, Luiz Felipe, Acerbi e Bastos. Centrocampo a cinque con Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto e Lulic. In attacco il duo costituito da Immobile e Caicedo.

Parma-Lazio, 23esima giornata di Serie A

Probabili formazioni Parma-Lazio

Parma (4-3-3): Colombi; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Brugman; Siligardi, Caprari, Kurtic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile.

Come vedere Parma-Lazio in TV e streaming

Parma-Lazio sarà visibile esclusivamente sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. La diretta streaming del match sarà invece visibile mediante l’app Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Parma-Lazio

La radiocronaca di Parma-Lazio è affidata alle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

Parma e Lazio, durante il corso della storia, si sono incontrate, in Serie A, ben 51 volte. Il bilancio generale pende a favore dei biancocelesti che hanno vinto in 23 occasioni, a fronte delle 14 affermazioni gialloblu. 14 i pareggi invece. In questo rendiconto generale i capitolini hanno segnato 71 gol, mentre gli emiliani ne hanno realizzati 52.

Se invece andassimo a considerare il bilancio delle partite giocate al Tardini tra crociati e aquilotti, vedremmo che l’ago della bilancia stavolta pende tutto a favore dei primi. Nei 25 precedenti giocati in Emilia, il Parma ha infatti vinto 11 volte, perdendo invece in 7 occasioni. Ed anche il bilancio dei gol, tenendo sempre in considerazione le sfide giocate al Tardini, sorride ai ducali che si trovano avanti di 4 gol, avendo realizzato finora 32 centri a fronte dei 28 segnati dai biancocelesti.

Il precedente più recente tra Parma e Lazio è chiaramente quello dello scorso anno, quando Immobile e Correa permisero alla squadra del presidente Lotito di imporsi per 0-2. Per trovare invece l’ultimo successo dei gialloblu sui biancocelesti, dobbiamo tornare alla stagione 2011-2012, quando una doppietta di Floccari e un gol di Mariga permisero agli emiliani di battere 3-1 i laziali che trovarono la rete della bandiera grazie a Scaloni.

