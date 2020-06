Parma – Inter, diretta TV-streaming e probabili formazioni 28-06-2020

Domenica 28 giugno ore 21:45 al Tardini si gioca Parma – Inter, posticipo della 28°giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go.

Dopo il brutto pari casalingo per 3-3 contro il Sassuolo, l’Inter ha irrimedabilmente compromesso la rincorsa Scudetto. Momentaneamente a -4 dalla Lazio seconda e addirittura a –11 dalla Juventus capolista, l’aritmetica non condanna ancora i nerazzurri che ora però non possono concedersi più passi falsi per il resto della stagione, con l’obiettivo di blindare il piazzamento Champions (l’Atalanta si è avvicinata pericolosamente) e continuare a sperare in un miracolo per la vetta. La squadra di D’Aversa è all8°posto a quota 39 punti e viene dalla bella vittoria per 4-1 sul Genoa nello scorso turno. Con i 3 punti, i ducali aggancerebbero il Napoli al 6° posto, in piena zona Europa. In diretta Tv su Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go.

La già sofferta vittoria contro la Sampdoria alla ripresa del campionato aveva comunque posto dubbi, dopo la delusione in Coppa Italia. Il 3-3 col Sassuolo che al momento è quasi una sentenza sulle speranze di titolo dell’Inter, ha certificato poi difetti e problemi della squadra di Conte, che comunque non gira più a livello mentale e fisico almeno da gennaio 2020, e con un gioco che in stagione non ha mai davvero convinto. Con un avversario come il Parma servirebbe una riscossa, ma ora i nerazzurri non sono nel momento migiore.

Assieme all’Hellas Verona, il Parma è certamente una delle rivelazioni positive del campionato: 8° posto, 39 punti, frutto di 11 vittorie, 6 pareggi e 10 KO. Nelle ultime 5 partite di campionato, il Parma ha conquistato 2 vittorie, 2 sconfitte e 1 pari. Con una vittoria, il Parma entrerebbe pienamente in zona Europa League. Uomo da tenere d’occhio Cornelius, autore di una tripletta nella scorsa giornata.

Come vedere Parma – Inter in diretta TV e streaming

La partita Inter – Parma sarà trasmessa in diretta tv dalle 21:45 su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite). In streaming sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Precedenti e statistiche di Parma – Inter

Il Parma torna a San Siro dove non perde da due partite consecutive, da quando è tornato in massima serie. Nella stagione 2018/2019, i ducali sconfissero l’Inter per 0-1 con rete di Di Marco. L’andata di questo campionato, invece finì 2-2 con reti di Candreva e Lukaku per i nerazzurri, di Karamoh e Gervinho per i gialloblu.

Probabili formazioni di Parma – Inter

Antonio Conte dovrebbe recuperare almeno Brozovic dalla panchina rispetto all’ultimo match, ma deve fare a meno ancora di Sensi e Vecino, oltre che dello squalificato Skriniar. Per il resto poche variazioni rispetto alla gara col Sassuolo, con Godin che prende il posto del centrale slovacco, Barella torna titolare e Young e Candreva sulle fasce. Non dovesse farcela Brozovic, pronto Borja Valero. In attacco inamovibile la coppia Lautaro – Lukaku assistiti da Eriksen nel 3-4-1-2.

Molte assense per D’Aversa che ha fuori per infortunio Inglese, Grassi, Pezzella e Adorante oltre che lo squalificato Iacoponi. Dermaku dovrebbe prenderne il posto in difesa, ballotaggi Darmian eLaurini sulla fascia destra e tra Karamoh e Gervinho in attacco. Confermati Cornelius e Kulusevski in avanti nel 4-3-3 parmense.

PARMA (4-3-3): SEPE, GAGLIOLO, BRUNO ALVES, DERMAKU, DARMIAN, HERNANI, KUCKA, BARILLA, KARMAOH, CORNELIUS, KULUSEVSKI

INTER (3-4-1-2): HANDANOVIC, GODIN, DE VRIJ, BASTONI, YOUNG, BORJA VALERO, BARELLA, CANDREVA, ERIKSEN, LAUTARO MARTINEZ, LUKAKU

