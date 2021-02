Parma-Bologna Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 7-2-2021

Derby emiliano in vista per Parma e Bologna, che domenica sera si sfideranno nel primo dei posticipi serali della 21ma giornata di serie A. In palio ci sono pesanti punti per la zona salvezza.

E’ un derby emiliano in cui c’è molto in palio, quello di domenica tra Parma e Bologna. Gialloblù e felsinei, infatti, hanno l’occasione di mettere in saccoccia punti pesanti nella corsa salvezza, ancora di più perchè si tratta di uno scontro diretto.

I parmensi vengono dal ko subito in casa del Napoli e stanziano desolatamente al penultimo posto in classifica, ma possono sorridere per l’arrivo dalla Cina di Graziano Pellè, venuto a rinforzare un attacco abulico, dove segnare sembra sempre un’impresa.

D’altro canto, il Bologna di Sinisa Mihajlovic viene dal ko contro il Milan capolista, match che comunque ha mostrato una squadra combattiva e in partita per tutti e novanta i minuti.

Dove vedere Parma-Bologna in Diretta TV e in Streaming:

La partita tra Parma e Bologna, che si giocherà domenica alle 18, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, oltre che su Sky Sport canale 251.

Per chi desidera collegarsi in streaming, invece, sarà possibile connettersi alle app SkyGo e Now Tv tramite pc, smartphone e tablet.

Le ultime sulle formazioni di Parma-Bologna:

Seppur a tutti gli effetti a disposizione, sarà difficile che Roberto D’Aversa decida di affidarsi sin da subito a Graziano Pellè, mentre è molto più probabile che l’attacco sia composto da Cornelius, affiancato ai lati da Gervinho e Kucka nel tridente offensivo. Per il resto, a completare il 4-3-3 di ordinanza, ci saranno i quattro difensori, che saranno il neoacquisto Conti, Osorio, Bani e Gagliolo. A centrocampo, invece, Grassi e Kurtic saranno gli esterni, con Hernani centrale. Sepe a difendere i pali.

Ancora ai box Santander e Medel per Mihajlovic, che riproporrà il classico 4-2-3-1. In porta ci sarà Skorupski, con Tomiyasu, Soumaoro, Danilo e Dijks che saranno i difensori. In mezzo al campo Schouten e Svanberg agiranno dietro al trio di mezze punte Orsolini–Soriano–Sansone, che supporterà Barrow, unica punta.

Le probabili formazioni di Parma-Bologna:

Parma(4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bani, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

