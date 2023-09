Panico durante il derby, fiamme sugli spalti | Pugno duro e daspo immediato

Inaccettabile quanto accaduto nel derby. Inevitabile il pugno duro e il daspo immediato. Una sentenza esemplare.

Ne sono successe di cose in questa sosta per le nazionali, impegnate nelle qualificazioni per Euro 2023 e per i prossimi Mondiali, amichevoli incluse. Tre fatti si sono presi la copertina.

Copertina d’obbligo per la nascita dell’Italia targata Spalletti: Macedonia nuovamente amara per gli Azzurri, un pari a Skopje tra mille rimpianti. Ma anche un successo probabilmente decisivo per il cammino a Germania 2023. Un successo, il primo con l’erede di Roberto Mancini, che infonde ottimismo e fiducia nel futuro.

Seconda copertina in bianconero. Il caso Pogba ha fatto sì che si tornasse a parlare di doping. Sì perché utilizzare il testosterone significa che può alterare le prestazioni in campo, anche se il francese ha giocato soltanto 54’ finora.

Non è una sostanza lecita, con l’aggravante che ha fatto tutto l’ex Manchester United, senza che la Juventus ne sapesse qualcosa. Il futuro di Pogba è un grosso punto interrogativo.

Il bianco si toglie, è una copertina tutta nera. Un’altra pagina nera del nostro calcio, colpito, affondato e umiliato dal derby dello Iacovone che passerà alla storia per tutto, tranne che per l’aspetto sportivo.

Azione e reazione: i provvedimenti presi per il derby

La Questura locale ha emesso i primi provvedimenti a seguito dei disordini avvenuti nel settore ospiti durante e dopo l’ultimo derby tra Taranto e Foggia, match inaugurale della Serie C. Come nelle previsioni è stato utilizzato il pugno duro.

Daspo per tre ultras foggiani, individuati grazie alle telecamere del circuito di videosorveglianza: due di questi, neanche poi giovanissimi, rispettivamente di 46 e 57 anni, si erano sulla recinzione esterna dello stadio, avevano inveito contro le Forze dell’Ordine brandendo un bastone, il terzo, lui sì 20enne, aveva pensato di lanciare un fumogeno sul terreno di gioco: non potrà avvicinarsi a qualsiasi stadio almeno per i prossimi tre anni. Non solo.

La disposizione della Lega Pro: questo match non s’ha da giocare

La Lega neanche è stata con le mani in mano e, preso atto dell’ordinanza del sindaco di Taranto e vista l’istanza del club pugliese ha rinviato Taranto-ACR Messina, prevista inizialmente lunedì 18 settembre 2023, a data da destinarsi.

Sentenze provvisorie, tutt’altro che concluse: le indagini continuano le indagini per individuare altri tifosi del Foggia che hanno appiccato quell’ignobile rogo e provocato i disordini, ma soprattutto chi ha causato l’incendio. Per la cronaca i ragazzi di Cabuano si sono imposti 2-0, ma questa non è certo una notizia da copertina.