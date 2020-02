Panchina d’Oro 2019: vince Gasperini! Premiati anche Liverani, Mihajlovic, Samaden e Caserta

Gasperini vince il premio Panchina d’Oro 2019 come miglior allenatore della Serie A 2018-2019, mentre la Panchina d’Argento per la Serie B è andata a Liverani. Premiati anche Samaden, Mihajlovic e Caserta

Prima qualificazione in Champions League grazie al primo terzo posto della storia a solo due anni dalla prima qualificazione storica in Europa League.

Poi, come se non bastasse, passaggio del turno dei gironi e qualificazione agli ottavi di finale, media gol da oltre quattro gol a partita, miglior gioco espresso per distacco, continuità, umiliazioni continue agli avversari e lotta per il quarto posto anche quest’anno.

Con questo premesse era assolutamente impossibile non premiare l’Atalanta e Gian Piero Gasperini. Non poteva essere altrimenti.

E, infatti, oggi, a Coverciano, è stato un vero e proprio plebiscito per Gasperini, che è stato premiato con la Panchina d’Oro come miglior allenatore della Serie A stagione 2018-2019, battendo Sinisa MIhajlovic e Massimilano Allegri con 22 voti contro i 13 e i 6 per gli altri due.

Ma l’allenatore del Bologna non tornerà a casa con le mani vuote, visto che la FIGC lo ha premiato con il Premio Speciale Settore Tecnico per il coraggio e la forza mostrate nel momento più drammatico della sua vita, coincidente con un brutto tumore, con il quale continua a lottare.

Non solo Serie A, ma anche campionati cadetti. Infatti, la Panchina d’Argento per il miglior allenatore della Serie B stagione 2018-2019 è stato assegnato a Fabio Liverani del Lecce, che con 22 voti ha battuto Eugenio Corini del Brescia con 11 voti e Roberto Venturato del Cittadella con 8 voti.

Mentre per la Panchina d’Oro Serie C 2018-2019 da Fabio Caserta della Juve Stabia con 19 voti, troppi per Luca D’Angelo del Pisa e Attilio Tesser del Pordenone.

Infine, Roberto Samaden dell’Inter ha vinto il Premio Favini come miglior responsabile dei Settori Giovanili della stagione 2018-2019.

