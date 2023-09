Panchina a Xabi Alonso: è tutto deciso | Addio Bayer Leverkusen: accordo per il 2024

Dalla Spagna sono certi: l’ex centrocampista guiderà uno dei club più importanti al mondo nella prossima stagione.

Quando nel 2019 fu chiesto a José Mourinho quale dei suoi ex giocatori sarebbe potuto diventare un grande allenatore, lo Special One rispose senza pensarci due volte: «Io direi Xabi Alonso». Quattro anni dopo, non solo la predizione del portoghese sembrerebbe corretta, ma i due si sono anche affrontati nella semifinale di Europa League della scorsa stagione.

Le quotazioni dell’ex centrocampista spagnolo sono in forte ascesa, visto quanto sta avvenendo a Leverkusen. «Non ti aspetti mai che nessuno dei tuoi ex giocatori diventi un allenatore, perché durante la loro carriera nessuno vuole diventarlo», aveva dichiarato sempre Mourinho nell’intervista rilasciata a Top Eleven, il gioco manageriale con cui collabora dal 2013.

Lo spagnolo è stato uno dei migliori registi della sua generazione, in grado di essere il fulcro centrale di Liverpool, Real Madrid, Bayern Monaco e della Spagna dominatrice del quadriennio 2008-2012. È stato allenato da alcune delle menti più brillanti del gioco: Rafa Benitez, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e, ovviamente, lo stesso Mourinho.

Quella sua intelligenza calcistica che gli permetteva di leggere quel che sarebbe accaduto in campo prima degli altri, adesso lo sta aiutando nella sua nuova avventura, che è iniziata nella stessa società dove ha mosso i primi passi da calciatore, la Real Sociedad.

L’indiscrezione

Il futuro di Xabi Alonso potrebbe essere nuovamente in Spagna. Il quotidiano Marca è sicuro che l’attuale allenatore del Bayer è stato già scelto da Florentino Perez per guidare il Real Madrid dalla prossima stagione.

Secondo Matias Prats, il classe 1981 avrebbe superato Raul nel testa a testa per la panchina dei Blancos. L’addio di Ancelotti è dato per scontato, dal momento che è stato già annunciato come nuovo commissario tecnico del Brasile dal giugno 2024.

2023-24

Ingaggiato dal Leverkusen nell’ottobre 2022 quando la squadra sedeva al penultimo posto con soli 5 punti raccolti nelle prime otto giornate, è riuscito immediatamente ad imprimere un cambio di rotta. Lo scorso anno ha chiuso al sesto posto in campionato e ha sfiorato la finale di Europa League.

L’inizio di stagione è stato più che convincente, per adesso. Dopo cinque partite è in vetta alla Bundesliga insieme al Bayern Monaco con 13 punti, ha il secondo miglior attacco (17 gol fatti) e la seconda miglior differenza reti (+11).