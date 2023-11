Panchina a Walter Mazzarri: gesto disperato per la salvezza | Solo lui può farcela

Dopo l’esperienza col Cagliari il tecnico toscano torna ad allenare in Serie A. Solo lui può compiere un vero miracolo.

Uno degli allenatori italiani più apprezzati di sempre è sicuramente Walter Mazzarri. Nato il 1 ottobre del 1961 a San Vincenzo, in Toscana, ha iniziato la sua carriera nel mondo del calcio come centrocampista in squadre di categorie inferiore come il Cosenza e il Pescara.

Dopo essersi ritirato, ha intrapreso una carriera da allenatore iniziando con incarichi di squadre giovanili e ha lavorato come assistente allenatore in squadre importanti come la Reggina e il Napoli. La svolta nella carriera di Mazzarri è arrivata quando è stato nominato proprio allenatore dei partenopei nel 2009.

Durante il suo mandato, ha ottenuto notevoli risultati, tra cui la qualificazione per la UEFA Champions League e la vittoria nella Coppa Italia nella stagione 2011-2012. Walter ha guadagnato una grande reputazione come allenatore tattico con un approccio difensivo solido.

Dopo il Napoli, il tecnico toscano ha allenato l’Inter, il Watford in Premier League, il Torino, dal 2018 al 2020, e dal 2021 al 2022 è stato alla guida del Cagliari anche se, i risultati non sono stati propriamente felici come in passato.

Mazzarri pronto per tornare ad allenare

Come ben sappiamo, il modulo preferito da Mazzarri è il 3-5-2 e, essendo un grande esperto e conoscitore del nostro massimo campionato, sembrerebbe che possa ritornare molto presto ad allenare in Serie A.

Guardando la situazione in classifica di alcune società, va evidenziato che si ritrovano in piena zona retrocessione sia l’Empoli che la Salernitana. Entrambe, però, hanno già effettuato un cambio di marcia esonerando rispettivamente Paolo Zanetti e Paulo Sousa per ingaggiare Aurelio Andreazzoli e Filippo Inzaghi.

Se va via Baroni pronto a subentrare Walter

Ora, però, la squadra che sorprendentemente si trova nelle ultime posizioni e potrebbe mettere a repentaglio la panchina del proprio allenatore è il Verona. Dopo gli ultimi risultati deludenti, potrebbe lasciare andare via Marco Baroni e provare ad ingaggiare il tecnico toscano per raggiungere la salvezza, stando alle ultime voci circolate sul web nelle scorse ore.

Sin dallo scorso anno, gli scaligeri, hanno regalato fortissime emozioni ai propri tifosi in quanto sono riusciti ad ottenere la permanenza nel massimo campionato attraverso la sfida spareggio contro lo Spezia che ha proprio condannato i liguri a scendere in Serie B in questa stagione calcistica.