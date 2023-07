Panchina a Palladino: lascia il Monza per la Champions League | Ufficiale a giugno 2024

È stata un’intuizione del compianto Berlusconi e Galliani: Palladino in rampa di lancio: deve confermarsi, poi il grande salto.

Senza di lui, il Monza era oggettivamente ultimo in classifica e la forte sensazione è che sarebbe retrocesso con largo anticipo. Con lui, invece, i brianzoli si sono salvati con largo anticipo, attraverso un gioco tanto propositivo quanto innovativo, traendo il massimo dal gruppo squadra a disposizione. Non solo.

Grazie a Palladino si sono messo in mostra Carlos Augusto (prenotato dall’Inter), Ciurria e Rovella (ora tornato dal prestito alla Juventus), Pessina ha giganteggiato in mezzo al campo nella passata stagione, Dany Mota stupito tutto, Caprari si è confermato, Sensi rinato.

Palladino, invece, non si è montato la testa, l’umiltà resta uno dei capisaldi della sua carriera. “Da squadra rivelazione a mancanza di umiltà il passo è breve. Ho dato tre punti fermi, il gruppo li ha recepiti molto bene, bisognerà aumentare la fame, l’umiltà e mantenere la stessa mentalità. Quello che non farò mai il paragone con lo scorso anno. C’è stato qualcosa di indelebile – ha detto in una delle sue prime uscite del pre-season – ma da squadra rivelazione a mancanza di umiltà il passo è breve”.

Palladino sa bene due cose: la stagione migliore è sempre quella che verrà, confermarsi è difficile ma riuscendosi si spalancherebbero le porte di una big.

Un predestinato

L’allenatore napoletano sembra un predestinato: umiltà sì, ma anche consapevolezza dei propri mezzi. Sa bene che questa sarà l’annata della svolta.

La morte di Berlusconi fa sì che il Monza, a meno di una cessione societaria, sia un asset poco interessante per la famiglia del Cavaliere. Per questo, un allenatore di prospettiva come Palladino, difficilmente resterà più di un anno, a patto che questo sia all’altezza della situazione.

Big alla finestra

Quest’anno il valzer degli allenatori non è stato mai suonato: chi per un motivo chi per un altro, quasi tutti i top team hanno perseguito la via della continuità tecnica. Inzaghi sembrava dovesse andar via, è rimasto.

Idem Allegri alla Juventus, Sarri alla Lazio e Pioli al Milan. E ancora

Mourinho alla Roma, perfino Italiano alla Fiorentina e Gasperini all’Atalanta. Normale pensare che se qualcuno dovesse fallire, ci sarà un cambiamento, probabilmente generale. E qui potrebbe rientrare in gioco Palladino, un allenatore senza dubbio in rampa di lancio: Roma, Lazio, Juve, volendo anche la Fiorentina saranno tutte in corsa per accaparrarselo. Per questo la stagione al via è importante: fare bene con il Monza potrebbe spalancargli le porte di una big.