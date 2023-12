Panchina a Frankie Lampard: contatto, accordo e presentazione | Dopo il Chelsea riparte da qui

Dopo il disastro nel Chelsea-bis, Frankie Lampard è pronto a ripartire, cercando di dimenticare un passato a dir poco fallimentare.

Chissà quanto abbiano influito le scelte sbagliate, in primis quello di ritornare in un Chelsea irriconoscibile da quando il proprietario è diventato Todd Boehly, uno che spende e spande, compra e vende riuscendo nell’impresa di peggiorare quanto fatto nella stagione precedente.

Chissà che quello dell’allenatore sia un mestiere nel quale il passato, per quanto glorioso tendente al leggendario, conti relativamente poco, non aiuti a vivere un presente sorridente pensando a un futuro migliore. Chissà.

Davvero strana la traiettoria di Frankie Lampard, uno dei centrocampisti più forti e dal fiuto realizzativo che la storia del calcio abbia visto mai. Un allenatore in campo, si diceva. A quanto pare sbagliando, guardando la triste realtà.

Imparagonabili le due esperienze di Lampard al Chelsea: da giocatore semplicemente il miglior marcatore di tutti i tempi con 211 gol, senza stare lì a contare coppe e trofei che hanno celebrato le gesta di un campione senza tempo.

Blues is not the colour

Da allenatore, un disastro. Doppio, con il senno del poi. Comincia la sua “experience” perdendo la Supercoppa europea ai rigori, nel derby inglese con il Liverpool, uscendo al quarto turno della Coppa di Lega e cadendo in un’altra finale, di FA Cup, in un altro derby, stavolta londinese contro l’Arsenal. Finisce quarto, per questo che resta in panchina.

Ma nella stagione seguente, con cinque sconfitte in otto partite viene esonerato. Dopo la parentesi (negativa) all’Everton, Lampard torna a Stamford Bridge per prendere il posto del disastroso Potter. Altro che Blues is the colour… il Blu non è più il colore di Frankie Lampard: una sola vittoria nel Chelsea-bis, due pareggi e un misero dodicesimo posto.

Lampard, una nuova ripartenza

La Premier non è più la sua isola felice, ormai questo lo si era capito quando il suo nome era finito nel mirino di altri club che alla fine hanno spostato l’obiettivo altrove. Altrove potrebbe essere il futuro di Frankie Lampard.

Secondo The Athletic, l’ex nazionale inglese sarebbe uno dei candidati per la panchina dello Charlotte, squadra di MLS. Lui avrebbe accettato, se non altro per ripartire. In corsa ci sarebbe anche Dean Smith che, proprio come Lampard, avrebbe detto sì. Chissà che l’aria statunitense non aiuti a far decollare un Lampard leggendario sì, ma solo come giocatore.