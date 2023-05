Palloni serie A nei sacchi: perchè e che fine fanno?

Di ogni partita di calcio sono l’ingrediente principale. Senza di loro, lo spettacolo non può cominciare. Si penserà ai calciatori. Anche. Ma il pensiero è in questo caso per ciò che dà loro la possibilità di affrontarsi, cioè il pallone di cuoio.

A qualche tifoso è certamente capitato di raccoglierlo quando un calciatore lo ha scagliato in tribuna. E, magari, di coccolarselo per qualche secondo per poi doverlo naturalmente restituire al campo con il desiderio inesaudibile di portarselo a casa e tenerselo per ricordo.

Fino a ieri chimera, il desiderio si tramuterà presto in possibilità. Dopo diverse partite della massima serie 2022-2023, infatti, il direttore di gara consegnerà la sfera bianca e nera nelle mani di un delegato della Lega Serie A che provvederà a inserirlo in una sacca blu marchiata con la denominazione Socios. com. Da quel momento in poi il pallone di cuoio della partita diventerà un cimelio a disposizione di uno dei fortunati appassionati. Tra essi figura quello con cui Victor Osimhen ha regalato al Napoli il terzo scudetto della sua storia nella sfida pareggiata per 1-1 contro l’Udinese.

Una volta nella sacca, il pallone sarà fatto pervenire alla sede centrale di Gameused che ne verificherà l’autenticità. In seguito a questa verifica si provvederà alla certificazione con la dotazione della sfera di cuoio di un chip NFC con cui chi ne entrerà in possesso potrà addirittura rigodersi il video della rete segnata con essa.

Il pallone sarà aggiudicato attraverso una procedura di messa all’asta sulla rete di Socios.com. “La piattaforma- spiega Fanpage – come Gameused .com è alimentata da alimentati da Chiliz Blockchain e vi potranno partecipare soltanto i possessori di Fan Token, gettoni virtuali”. Ad aggiudicarsi la sfera di cuoio sarà naturalmente chi avrà effettuato l’offerta più elevata.

Per qualche collezionista e amante del bel calcio un’opportunità assolutamente da non lasciarsi sfuggire.