Pagano la clausola rescissoria: Osimhen in lacrime | Spalle al muro

Osimhen non ha ancora rinnovato: i tre crucci che metterebbero spalle al muro il Napoli e priverebbero la Serie A dell’asso nigeriano.

Qualsiasi notizia sportiva, o presunta tale, che graviti dalle parti di Parigi, di questi tempi, diventa un update che va ad alimentare la telenovela delle telenovelas, quella con Kylian Mbappé assoluto personaggio principale, e una serie di attori non protagonisti: da Lukaku a Kane, passando per Vlahovic e Hojlund, perfino Osimhen è coinvolto.

È bastato un viaggio di un giorno dell’attaccante nigeriano per creare i presupposti, a conti fatti, di una non notizia. Tranquilli, Osimhen è andato a Parigi per affari suoi, affari personali che non c’entrano nulla con quella telenovela. Almeno per il momento.

Victor Osimhen ancora non ha dato adito realmente a nessuna trattativa con altri che non fossero Aurelio De Laurentiis. Certo, va detto che l’atteso rinnovo tramite adeguamento del contratto con il Napoli sta tardando ad arrivare, non c’è fretta dal momento che l’accordo scade nel 2025 ma le parti devono ancora trovare una quadra.

La forte sensazione è che per quest’anno Victor Osimhen non andrà via dal suo caro Napoli, la squadra che lo ha messo in condizione di performare come pochi attaccanti in Europa nella stagione appena trascorsa. Restano tre, comunque, i crucci che metterebbero spalle al muro il Napoli, col serio rischio che il nigeriano possa lasciare Napoli e la Serie A.

I pericoli all’ordine del giorno

Il primo è ovviamente il Paris Saint Germain. Un PSG che può essere visto come un animale ferito, e proprio per questo ancora più pericoloso. Sta cercando di vendere Mbappé a chiunque, quando capirà che la via più breve sarà trattare con il sereno Don Florentino, saranno guai per chi ha un attaccante non blindato.

Luis Enrique per il momento sta guardando altri profili: Vlahovic e Hojlund (sarebbe stata fatta un’offerta da 50 milioni alla Dea per il talentuoso attaccante danese) per il momento, al massimo Harry Kane. Ma se vorrà Osimhen, non avrà problemi a prenderlo.

Parlano tutti, nessuno fa i fatti

Il secondo grande fantasma da esorcizzare per il Napoli sono gli arabi. Hanno disponibilità infinite (basti pensare all’operazione da 700 milioni per Mbappé, saltata solo per il volere di Kylian): nel caso in cui decidessero di affondare il colpo pagando la clausola rescissoria, Dela non potrebbe fare nulla, l’unico ostacolo sarebbe proprio il goleador nigeriano, unico a dire no, proprio come ha fatto Mbappé. E il terzo pericolo?

È il Napoli stesso. Vuoi per Del Laurentiis vuol per Calenda, l’estensione del contratto dal 2025 al 2027, con relativo adeguamento dell’ingaggio rispetto ai 4,5 milioni attuali, sta tardando ad arrivare. DeLa parla continuamente con Calenda, l’agente parla continuamente con Victor: parlano tutti, quotidiani compresi, ma di fatti concreti ancora nulla. Un pericolo di questi tempi dove basta un volo per Parigi per creare il panico.