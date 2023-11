Pablo Marì lascia Monza e vola in Europa: trasferimento interno in Serie A | Occasione da big

Potrebbero essere gli ultimi mesi al Brianteo di Pablo Marì. Un altro gioiello del Monza di Raffaele Palladino nel mirino di una big.

Sin dall’anno scorso, quando c’era ancora il compianto Berlusconi e il suo “figlioccio” sportivo Raffaele Palladino, Monza viene vista sotto un altro aspetto, una “fabbrica” di talenti da prendere e portare in squadre che perseguono obiettivi diversi rispetto a una quota salvezza, o campionato tranquillo.

Basti pensare a Carlos Augusto, uno dei migliori esterni della passata stagione, ceduto in prestito con obbligo di riscatto niente meno che all’Inter vice campione d’Europa, nonché capolista dell’attuale Serie A.

A Carlos Augusto sono cambiati gli obiettivi, a breve potrebbero mutare anche ad Andrea Colpani, centrocampista tuttofare bresciano, classe 1999, talmente performante da essere chiamato da Luciano Spalletti per le ultime giornate delle qualificazioni europee a Germania 2024, in programma dal 14 giugno al 14 luglio. Roba mica da poco.

Calciomercato, avanti con il prossimo assalto

Difficile se non impossibile che Colpani lasci Monza a gennaio, se lo farà a giugno. Molto più probabile la cessione di Pablo, centrale mancino spagnolo classe 1993, a cui è cambiata davvero la vita da un anno a questa parte. Inferno e paradiso.

Lo scorso ottobre lo spagnolo ha rischiato la vita, accoltellato alla schiena da un uomo di 46 anni con problemi psichici e depressivi in un centro commerciale, con tanto di lesione di due ventri inevitabile operazione chirurgica. Un anno dopo Pablo Marì non solo è tornato sui campi, ma è diventato uno dei giocatori più ambiti del Monza.

Dalla Spagna sono sicuri: Pablo Marì nel mirino della Roma

Il valenciano sarebbe il primo della lista di Tiago Pinto, a caccia di difensori per una Roma dalla coperta troppo corta in quel reparto, soprattutto dopo il misterioso infortunio che attanaglia Chris Smalling. Lo sostiene una forte credibile spagnola, Relevo.

La velocità non sarà il suo forte, anzi forse è proprio un tallone d’Achille, ma sono tante le qualità dello spagnolo che avrebbero stregato la Roma. È un centrale difensivo molto possente e abile nel gioco aereo, si fa preferire per un buon lancio in profondità, un difensore che cerca frequentemente la verticalizzazione e sarebbe perfetto per la Roma di Romelu Lukaku. Bravo e disinvolto nei tackle, non segna molto, ma alla Roma ci sono giocatori che sanno benissimo come si fa.