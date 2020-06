Osservatorio Eurobet: Inter in testa per la vittoria finale, Lazio 2°, Juve 3°

Eurobet, noto bookmaker italiano, ha reso note le percentuali riguardanti la vittoria dello scudetto secondo gli scommettitori nostrani. L’Inter, a sorpresa si trova in cima, con la Lazio al 2° posto. Solo 3° la Juventus di Maurizio Sarri.

Archiviata la Coppa Italia che ha visto il trionfo del Napoli ai danni della Juventus, ieri sera è ripartita la Serie A con i primi due recuperi della 25° giornata che hanno visto il pareggio, per 1-1, tra Torino e Parma e la vittoria, per 2-1, dell’Hellas Verona sul Cagliari del neo tecnico, Walter Zenga.

Stasera toccherà quindi ad Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria chiudere il quadro dei recuperi che lasceranno spazio, da domani in poi, alla ripresa vera e propria del campionato di Serie A. Una Serie A che tanto in testa, quanto in coda, non ha ancora nulla di scritto.

La Juventus di Maurizio Sarri guida la classifica con 63 punti, uno in più della Lazio di Simone Inzaghi. L’Inter di Conte, con una partita in meno, occupa invece la 3° posizione con 54 punti. Proprio i nerazzurri del tecnico leccese, nonostante qualche punto di ritardo dalla vetta, sono i principali indiziati, almeno secondo gli amanti delle scommesse, per la vittoria dello scudetto.

Stando infatti a quanto riferisce l’osservatorio di Eurobet, noto bookmaker nostrano, una percentuale del 50% crede nell’Inter campione d’Italia alla fine del campionato, con un buon 32% che crede invece nel successo della Lazio. Scendono le quotazioni della Juventus (appena l’11% crede nella vittoria finale della Vecchia Signora) che, sebbene prima in graduatoria, ha mostrato, nelle sfide recenti contro Milan e Napoli, una mancanza di idee e invettiva non indifferente.

Il gioco pressoché inesistente dei bianconeri, secondo alcuni, affonda le sue radici nella figura dell’allenatore, Maurizio Sarri che probabilmente, da inizio anno ad oggi, non ha mai saputo gestire al meglio il potenziale della squadra a sua disposizione.

In molti rimpiangono già Allegri, ma questo non è sicuramente il tempo di fare paragoni. I bianconeri sono comunque primi e, potendo contare su una rosa sicuramente più ampia rispetto a quelle di Inter e Lazio, non è detto che il 9° scudetto di fila, alla fine, non possa arrivare.

Dal canto loro, nerazzurri e biancocelesti, lotteranno sicuramente per il titolo, ma, allo stesso tempo, avranno l’obbligo di blindare i loro posizionamenti Champions. La lotta per un posto nell’Europa che conta è infatti più accesa che mai. Inter, Roma e Atalanta sono racchiuse in appena 9 punti che, con 12 partite ancora da giocare, potrebbero non essere poi così tanti. In tutto ciò occhio anche al Napoli. Il successo in Coppa Italia potrebbe aver dato una spinta importante ai partenopei che, sebbene già sicuri dell’Europa League, vorranno comunque giocarsela fino in fondo per un posto in Champions.

