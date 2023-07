Osimhen-Juventus, brivido sulla schiena dei napoletani: “Offerta vera”

Il rinnovo che non arriva ancora, il PSG, la Juventus. Osimhen fa venire un brivido sulla schiena dei napoletani.

Pacato ottimismo, di questi tempi non si può dire altro. Là fuori c’è un PSG che ha fissato il prezzo di vendita di Kylian Mbappé, 250 milioni circa, aprendo, la novità degli ultimi giorni, al Real Madrid che continua a sfruttare il tempo a sua disposizione in silenzio, consapevole della volontà del giocatore.

Il pacato ottimismo è derivante dalle prove tecniche del Napoli di rinnovare il contratto con Victor Osimhen, per dare un segnale forte a tutti coloro, Paris Saint Germain in prima fila, che stanno pensando al nigeriano come super rinforzo di questa caldissima estate.

Secondo Sky Sport ci sarebbero stati dei passi in avanti tra il club di De Laurentiis e l’ormai celebre Cavaliere Mascherato africano. Una netta accelerata per avvicinarsi al traguardo dove festanti tifosi azzurri vorrebbero quanto prima sventolare la famigerata bandiera a scacchi.

Le parti avrebbero trovato una strada comune verso l’estensione dell’attuale contratto (che scade nel 2025) fino al 2027, con adeguamento dell’ingaggio e inserimento di una clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 milioni di euro. Che non saranno i 200 milioni dichiarati dal presidente del Napoli, ma potrebbe essere una cifra considerevole, senza dimenticare mai la volontà del giocatore.

Primo retroscena

Pacato ottimismo, dunque, anche se sarebbe stato l’entourage dell’attaccante nigeriano a spingere per l’abbassamento di quella clausola monstre che vorrebbe porre De Laurentiis, come a dire: “Victor non si muove da qui”.

Pacato ottimismo, comunque, perché a quanto pare gli incontri della scorsa settimana nel ritiro di Dimaro stanno dando buoni frutti per limare le distanze tra le parti.

Il secondo retroscena

Certo, tutto dipenderà, oltre che dalla volontà del giocatore, ovviamente, dalla scelta del Paris Saint Germain una volta che avrà venduto Mbappé (al Real Madrid): avrà un potere decisionale assoluto visto l’emiro e visto la quantità rilevante che arriverà dal compratore del Principe di Bondy. Dove si inserisce la Juventus in questo contesto? Ecco il secondo retroscena.

Victor Osimhen, prima di passare al Napoli, subito dopo il Mondiale Under 17, era stato molto vicino a vestire la maglia della Juventus, più dell’Inter. È stato proprio il nazionale nigeriano a dirlo: “In tanti mi cercarono in quel periodo – ricorda – l’offerta della Juventus era vera, c’erano anche Barcellona, Arsenal e Inter. Però io volevo crescere, lo sviluppo era importante per me affinché potessi diventare un buon attaccante. Il Wolfsburg era una buona opzione per me, parlai con il loro coach e mi dissi che sarebbe stata una scelta”. La migliore per il Napoli visto come è andata a finire. E al netto del pericoloso PSG.