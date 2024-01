“Osimhen ha detto sì”: la bomba è stata ufficialmente sganciata | La trattativa del millennio

Il Napoli ha iniziato a cambiare pelle in questa sessione di mercato invernale, soltanto un punto di partenza. A giugno esploderà la bomba.

Il solito tweet presidenziale ha annunciato il primo arrivo in casa Napoli. Come nelle previsioni, Pasquale Mazzocchi. Un’operazione impostata sulla base dell’acquisto a titolo definitivo, col Napoli che ha versato nelle casse della Salernitana una cifra di circa 3 milioni di euro più bonus futuri, legati al rendimento del granata e agli obiettivi di squadra.

Mazzocchi ha firmato con gli azzurri per tre anni e mezzo, contratto in scadenza a giugno del 2027. “Finalmente ho coronato questo sogno di indossare questa maglia – posta Mazzocchi vi aspetto tutti al Maradona. Forza Napoli Sempre, guagliù!”.

L’arrivo di Mazzocchi è il primo, non certo l’ultimo rinforzo di mercato. Il secondo potrebbe essere Lazar Samardzic. Trattativa in piedi da tempo, secondo Sky sono stati sistemati i diritti di immagini, ma la commissione richiesta è molto alta.

Non sarebbe quindi un’operazione in chiusura imminente, ma che sta andando avanti per cercare di arrivare alla conclusione. Nel frattempo bisogna difendersi dall’assalto ai gioielli di casa Napoli. Primo tra tutti Politano, le cui sirene saudite stanno rimbombando in modo fastidioso alle falde del Vesuvio.

Napoli all-in su Dragusin

L’ennesima super prestazione di Dragusin a Bologna, nell’anticipo terminato 1-1, ha fatto andare all-in il Napoli sul difensore del Genoa. Secondo Sky Dela sarebbe disposto ad arrivare fino a 35 milioni di euro. Consapevole che potrebbero non bastare. Per due motivi. Il primo è che il Genoa non ha bisogno di vendere forza e neanche intenzione di cederlo a certe cifre.

Ok 20 milioni cash, vorrebbe Zanoli a titolo definitivo e Ostigard in prestito, l’esatto contrario di quanto offerto dal Napoli. La seconda motivazione? Il Tottenham che, dopo l’infortunio di Ben Davies potrebbe rilanciare, dopo i 25 milioni di euro (cash) offerti verbalmente.

Napoli trema per Osimhen

Dall’Inghilterra, però, arrivano altre notizie. Molto più preoccupanti di quelle relative a Dragusin. Il Chelsea sta facendo di tutto per prendere Osimhen, fresco di rinnovo tra l’altro con Aurelio De Laurentiis. Secondo teamtalk a giugno i Blues porteranno l’assalto decisivo all’attaccante nigeriano.

Osimhen sarebbe addirittura propenso ad accettare il trasferimento a Londra, a tal punto che potrebbe firmare un pre-accordo coi Blues. La clausola rescissoria non sarebbe un problema per il Chelsea, pronto a pagare 112 milioni di sterline. Al termine della Coppa d’Africa se ne riparlerà, ma sono in molti a supporre che Todd Boehly faccia sul serio per Osimhen. Per il momento la bomba è sganciata, bisogna capire se esploderà davvero o verrà disinnescata.