“Osimhen giocherà in Arabia. E su Kvara dico che…” Caos Napoli, diaspora tricolore

Piove sul bagnato in casa Napoli. Come se non bastasse la delicata situazione di classifica, c’è il rischio fuggi-fuggi dal Golfo a giugno.

Dalle stelle alle stelle il passo è breve. L’idillio scudetto a Napoli è durato meno di un anno. Che i campioni d’Italia potessero andare in sofferenza dopo la scorsa – irripetibile – stagione, si poteva immaginare. Ma la situazione rischia di degenerare.

In primis per la classifica. Abbandonato sin da subito il sogno scudetto-bis, il Napoli attualmente è nono, cinque punti dal quarto posto, quattro volendo dal quinto nel caso in cui l’Italia dovesse portare una squadra in più nella prossima – rivoluzionata – Champions League.

Il problema è che ci sono troppe squadre prima del Napoli: Roma, Lazio, Atalanta, Bologna e Fiorentina. Di queste una, massimo due, farà parte dell’Europa che conta nella stagione che verrà. Ma soprattutto è lo stato di forma a preoccupare.

Il Napoli visto al Grande Torino è allo sbando a livello di squadra, senza contare le voci: Mazzarri si sarebbe dimesso anche se la notizia è stata smentita, De Laurentiis ha ordinato il ritiro ma nel frattempo prova a flirtare con Antonio Conte. E dal mercato arrivano soltanto brutte notizie.

Zielinski in alto mare

Piotr Zielinski è in scadenza di contratto e i sentori non sono affatto quelli di chi è vicino a estendere il rinnovo. Ci si è messo anche l’agente di Khvicha Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, a gettare benzina sul fuoco, in primis su Victor Osimhen.

“Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate”. Ha un senso quello che dice l’agente di Kvara: il nigeriano ha sì una clausola da 130 milioni, ma di fatto è il prezzo per l’Arabia Saudita. Se dovesse arrivare una proposta da 100 milioni da parte di una big, allora il Napoli potrebbe anche accettarla.

Kvaratskhelia in bilico

Ma se su Victor Osimhen le parole dell’agente di Kvara lasciano il tempo che trovano, visto che non è un suo assistito, la certezza che il georgiano possa rimanere a Napoli nella prossima stagione, non c’è per niente. “Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro”.

E fin qui solo belle parole per i tifosi del Napoli. Quelle brutte arrivano adesso: “Khvicha probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, il Bayern Monaco, il Barcellona o il Manchester City”. Le due big spagnole un pensierino per Kvara lo avevano già fatto l’estate scorsa, chissà che tornano alla carica dopo le parole dell’agente di Khvicha.