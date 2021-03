Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1 2021: vince Hamilton

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di Formula 1 2021: va al campione del mondo in carica Lewis Hamilton la vittoria della prima gara del mondiale di Formula 1 2021. Il britannico della Mercedes precede sul traguardo Max Verstappen che con la sua Red Bull è stato a lungo al comando della gara.

Lewis Hamilton vince il GP del Bahrein di F1 e conquista sul circuito Sakhir di Manama la prima vittoria nel mondiale di Formula 1 2021 e la sua 96° vittoria personale.

Max Verstappen scattato dalla pole position e grande protagonista della gara deve accontentarsi del 2° posto alle spalle della Mercedes del britannico a solo 7 decimi di distacco.

Sul terzo gradino del podio sale Valtteri Bottas con l’altra Mercedes mai in lotta per la vittoria e staccato di oltre 37 secondi.

Nel Gran Premio del Bahrain, al termine di una gara assolutamente vibrante, a spuntarla in volata su Max Verstappen è stato Lewis Hamilton, che approfitta di un vero regalo della Red Bull!

Nel finale di gara infatti subito dopo il sorpasso di Max Vertappen su Lewis Hamilton in curva 4, il box Red Bull dice al pilota olandese di restituire la posizione per sorpasso oltre i limiti del tracciato (un po’ largo in uscita), senza aspettare eventuali mosse in tal senso dei commissari.

Completa il podio un evanescente Valtteri Bottas autore anche del giro record.

A seguire ci sono Lando Norris che chiude al quarto posto con la sua Mclaren a 46” e Sergio Perez con l’altra Red Bull che finisce 5° al traguardo.

Charles Leclerc con la Ferrari rimedia un distacco di quasi un minuto da Verstappen e non va oltre il 6° posto al traguardo.

Carlos Sainz con l’altra Ferrari chiude 8° dietro alla McLaren di Dainel Ricciardo.

A chiudere la Top Ten ci sono il giapponese Yuki Tsunoda con l’Alpha Tauri 9° e Lance Stroll 10° con l’Aston Martin.

Le due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi chiudono rispettivamente all’11° e 12° posto.

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1 2021:

1 Lewis HAMILTON Mercedes

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.745 2

3 Valtteri BOTTAS Mercedes +37.383 3

4 Lando NORRIS McLaren +46.466 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing +52.047 3

6 Charles LECLERC Ferrari +59.090 2

7 Daniel RICCIARDO McLaren +66.004 2

8 Carlos SAINZ Ferrari +67.100 2

9 Yuki TSUNODA AlphaTauri +85.692 2

10 Lance STROLL Aston Martin +86.713 2

11 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +88.864 2

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing1 L 2

13 Esteban OCON Alpine1 L 2

14 George RUSSELL Williams1 L 2

15 Sebastian VETTEL Aston Martin1 L 1

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team1 L 2

17 Pierre GASLY AlphaTauri– 4

18 Nicholas LATIFI Williams– 3

19 Fernando ALONSO Alpine– 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS