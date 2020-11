Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1: vince Hamilton su Verstappen

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di Formula 1 a Sakhir Lewis Hamilton vince dopo la pole position di ieri vince davanti alle Red Bull di Max Verstappen 2° e Alexander Albon 3° una gara che era stata subito sospesa per il terribile incidente di Romain Grosjean subito dopo la partenza!

Suggestiva vista notturna del Sakhir, circuito che ospita il Gran Premio del Bahrain (foto da: twitter.com)

Lewis Hamilton vince anche il Gran Premio del Bahrain sul circuito di Sakhir e conquista la 95° vittoria in carriera in Formula 1 in una gara segnata dal tremendo incidente di Romain Grosjean nel primo giro dal quale il pilota francese è uscito miracolosamente con poche conseguenze.

Hamilton ha condotto la gara dall’inizio alla fine, un Gran Premio del Bahrain nel quale anche alla seconda partenza sono intervenute due volte le Safety Car: prima per il cappottamento di Lance Stroll subito alla seconda ripartenza e poi per il ritiro per rottura del motore dello sfortunatissimo Sergio Perez quando era in 3° posizione al terzultimo giro.

Il podio è completato così dalle due Red Bull di Max Verstappen, autore del giro record, e di Alexander Albon.

Ottimo risultato in ottica 3° posto della Classifica Costruttori per la McLaren che piazza Lando Norris e Carlos Sainz in 4° e 5° posizione.

Pierre Gasly con l’Alpha Tauri chiude al 6° davanti a Daniel Ricciardo 7° con la sua Renault.

Male Valtteri Bottas con l’altra Mercedes che non va oltre l’8° posto.

Deludono ancora una volta le Ferrari mai in corsa per le posizioni che contano con Charles Leclerc che chiude al 10° posto dietro alla Renault di Ocon e Sebastian Vettel che termina 13°.

La gara del Gran Premio del Bahrain era stata sospesa subito dopo la partenza al primo giro per il terribile e pauroso incidente con protagonista la Haas di Romain Grosjean!

La sua Haas è andata in testacoda ed è finita contro le barriere di protezione, l’impatto è stato così tremendo che la monoposto ha preso fuoco e si è spezzata in due!

Impressionante o acidente do Grosjean. 😲 pic.twitter.com/Gc3VO2mtbo — Aécio de Papelão (@aeciodepapelao) November 29, 2020

Per fortuna il pilota francese è rimasto cosciente ed è riuscito a slacciare le cinture e ad uscire dalla monoposto sulle sue gambe sfuggendo alle fiamme ed è stato subito soccorso!

Grosjean ha rimediato bruciature alle mani e caviglie e sospette fratture alle costole ma nulla di grave per come si era presentato l’incidente!

Il pilota francese è stato prontamente trasportato all’ospedale di Manama per accertamenti.

La Gara è stata subito fermata con bandiera rossa e le vetture sono rientrate tutte ai box!

Ecco il Video dell’incidente di Romain Grosjean nel GP del Bahrain:

Dinamica dell’incidente a Romain Grosjean:

Grosjean con la sua Haas è scattato dall’ultima fila in griglia di partenza insieme a Latifi.

Mentre davanti tutte le monoposto sfilavano senza problemi in fondo si era creato il solito imbuto con Romain Grosjean che aveva tentato di svicolare sulla destra e sorpassare gli avversari davanti.

A quel punto la ruota posteriore destra della Haas è stata toccata dalla Alpha Tauri di Daniil Kvyat che la seguiva.

Il pilota russo si è trovato incolpevolmente in mezzo con la sua monoposto e ha fatto da leva spingendo la Haas per la tangente.

Il francese dopo il contatto con Kvyat ha perso il controllo della sua monoposto ed è andato a sbattere contro le barriere a tutta velocità.



Nell’impatto la sua monoposto si è spezzata in due prendendo fuoco.

Un pauroso e terribile incidente che in altri tempi avrebbe provocato molto probabilmente la morte del pilota o serissime conseguenze.

Ma per fortuna il progresso tecnico dato da miglioramenti alle monoposto e alle protezioni dei piloti nonchè del sistema Halo che protegge la parte alta dell’abitacolo hanno contribuito a scampare la tragedia.

Inoltre Grosjean non ha perso coscienza e per fortuna è riuscito a slacciarsi le cinture e uscire prontamente dalla monoposto in fiamme prima dell’intervento dei soccorsi per spegnerla.

Alla ripartenza del Gran Premio del Bahrain due ore dopo c’è stato subito un nuovo brivido: ancora una volta Daniil Kvyat stringe questa volta Lance Stroll con la Racing Point del canadese che si ribalta. Illeso per fortuna Stroll ma ancora tanta paura e di nuovo subito safety car in pista!

Ordine d’Arrivo Gran Premio del Bahrain di F1 2020:

1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 57 2:59:47.515 0

2 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 57 +1.254s 0

3 23 Alexander Albon RED BULL RACING HONDA 57 +8.005s 0

4 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 57 +11.337s 0

5 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 57 +11.787s 0

6 10 Pierre Gasly ALPHATAURI HONDA 57 +11.942s 0

7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 57 +19.368s 0

8 77 Valtteri Bottas MERCEDES 57 +19.680s 0

9 31 Esteban Ocon RENAULT 57 +22.803s 0

10 16 Charles Leclerc FERRARI 56 +1 lap 0

11 26 Daniil Kvyat ALPHATAURI HONDA 56 +1 lap 0

12 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 56 +1 lap 0

13 5 Sebastian Vettel FERRARI 56 +1 lap 0

14 6 Nicholas Latifi WILLIAMS MERCEDES 56 +1 lap 0

15 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 56 +1 lap 0

16 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 56 +1 lap 0

17 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 56 +1 lap 0

RITIRATI:

18 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 53 DNF 0

18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 2 DNF 0

8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 0 DNF 0

CLASSIFICA PILOTI F1 2020:

1 HAMILTON L. 332

2 BOTTAS V. 201



3 VERSTAPPEN M. 189



4 RICCIARDO D. 102



5 PEREZ S. 100



6 LECLERC CH. 98



7 NORRIS LANDO 86



8 CARLOS SAINZ 85



9 ALBON 85



10 GASLY 71



11 STROLL 59

12 OCON 42



13 VETTEL S. 33



14 KVYAT 26



15 HULKENBERG N. 10



16 RAIKKONEN 4



17 GIOVINAZZI 4



18 GROSJEAN R. 2



19 MAGNUSSEN K. 1



20 LATIFI N. 0



21 RUSSELL G. 0



CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2020:

1 Mercedes 529

2 Red Bull 274

3 McLaren 171

4 Racing Point 154

5 Renault 144

6 Ferrari 131

7 Alphatauri 89

8 Alfa Romeo Racing 8

9 Haas 3

10 Williams 0



