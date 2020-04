Opta: percentuali di utilizzo dei calciatori Under 21 nel decennio 2010-20 in Serie A, Bundesliga, Premier League e Liga

Secondo l’analisi OPTA le ultime due stagioni di Serie A hanno portato a un calo della presenza di Under 21 nelle rose delle squadre. La Ligue 1 il campionato che ha avuto la crescita maggiore, la Bundesliga il calo più evidente

Il nuovo studio dell’istituto OPTA ha analizzato le percentuali di utilizzo di calciatori Under 21 nell’ultimo decennio di calcio (dalla stagione 2010/2011 alla stagione 2019/2020) nei top 5 campionati europei. Il dato che emerge, seppur con qualche annata che ha visto un leggero rialzo di giocatori giovani (il criterio è almeno 1 presenza), la tendenza totale è un netto calo di Under 21 nei più importanti campionati d’Europa.

A partire dalla stagione 2010/2011 considerando i nati a partire dal 01/01/1989 fino alla stagione 2019/2020 con i nati a partire dal 01/01/1998, analizziamo l’evoluzione delle precentuali degli Under 21 nei top 5 campionati europei, stagione per stagione.

Partiamo ovviamente dalla SERIE A che nella stagione 2010/2011 vedeva una percentuale di utilizzo di Under 21 pari al 43%. Lieve calo nella stagione successiva (2011/2012) al 39% per poi stabilizzarsi ancora al 43% nel 2013/2014. I dati più alti si sono avuti nel 2014/2015 con il 49% e soprattutto nella stagione 2015/2016 col picco del 51%. Due stagioni conescutivi di percentuali stabili 46% nel 2016/2017 e ancora 51% nel 2017/2018. Ma poi crollo evidente nelle scorse due stagioni con il 2018/2019 che ha registrato il dato più basso, il 37% e il 2019/2020 col 40%.

Discorso diverso in Francia, con la LIGUE 1 che ha iniziato il decennio con un dato pienamente di media, con il 49% del 2010/2011. Poi quattro stagioni più o meno stabili (a parte il picco basso del 2011/2012 del 40%), con 48% (2012/2013), 46% (2013/2014) e 53% (2014/2015). Il vero cambio di marcia si è avuto nella stagione 2015/2016 con un salto di dieci punti dalla stagione precedente (63%) per poi mantenersi stabile nelle due stagioni successive (62%) per poi crescere negli ultimi due anni con il record del 76% nel 2018/2019 e il 73% della stagione corrente.

Curioso il dato della BUNDESLIGA, da sempre considerato un campionato palestra per i giovani talenti Under 21 ma che nel decennio ha avuto un’evoluzione particolare e forse inattesa: se nel 2010/2011 il dato era comunque confortante (57%) e si è mantenuto stabile per le successive 6 stagioni (56, 58, 60, 61), col picco raggiunto nel 2015/2016 del 66%, dall’annata 2016/2017 in poi (58%), il dato è crollato di anno in anno. Meno 10 punti nel 2017/2018 (48%), 41% nel 2018/2019, fino ad arrivare al solo 35% della stagione 2019/2020. Un calo di 31 punti percentuali in soli 5 anni.

Più stabile e omogeneo il decennio della PREMIER LEAGUE nell’utilizzo degli Under 21, senza grandi e particolri sbalzi. Il decennio si apriva col 53% del 2010/2011 per poi tenersi stabile per 3 stagioni (46%, 50%, 45%). Ottimo il trienno 2014/2015 (61% con un +15% rispetto all’anno passato) , 2015/2016 (57%) e 2016/2017 (56%). Le scorse tre stagioni il dato è rimasto tutto sommato alto (51% nel 2017/2018) e 54% nel 2019/2020, col picco avvenuto nella stagione 2018/2019 col 67%.

Da analizzare con curiosità anche il risultato della LIGA che iniziava il decennio nel 2019/2011 con un poderoso 80% di utilizzo di Under 21 nelle rose dei club. Poi fisiologicamente il dato è andato al ribasso (77% e 73% le due annate successive), per poi stabilizzarsi su una media del 64% nelle successive 7 stagioni, col dato più alto raggiunto nel 2017/2018 col 68%. La Liga è il campionato che però ha mantenuto la percentuale più alta negli anni, mai scendendo sotto il 60% di giocatori Under 21 utilizzati.

