Operazione chirurgica urgente: la sua stagione è ufficialmente finita | La Serie A perde il suo gigante

Gli esami hanno rivelato ciò che si temeva: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il suo campionato è già finito.

Dopo gli impegni infrasettimanali nelle coppe europee, è tempo di tornare a concentrarsi sul campionato. La decima giornata di Serie A mette a disposizione degli appassionati non una, ma ben tre partite di alto livello. Incontri che potrebbero indirizzare, in un modo o nell’altro, il resto della stagione di queste squadre.

Partiamo dal big match del Maradona, dove sia Napoli che Milan sono chiamate alla vittoria. I campioni d’Italia devono dare una scossa alla propria stagione e confermare che le due recenti vittorie non sono frutto di una reazione isolata, mentre i rossoneri hanno bisogno di tornare al successo, dopo i pesanti k.o. rimediati contro Juventus e Paris Saint-Germain.

La squadra di Pioli scenderà in campo conoscendo il risultato dell’Inter, impegnata poche ore prima contro la Roma. Gli occhi di tutti – ed a quanto pare anche i fischietti – saranno concentrati su Romelu Lukaku, che torna per la prima volta a San Siro da avversario. I nerazzurri per consolidare il primato, i giallorossi per tornare ad occupare le zone nobili della classifica.

A chiudere il turno ci sarà Lazio-Fiorentina. I viola devono riscattare il clamoroso tonfo interno contro l’Empoli, mentre per la squadra di Sarri un altro passo falso rischierebbe di compromettere, forse definitivamente, l’obiettivo di restare tra le prime quattro.

Infortunio

Questo pomeriggio al Via del Mare andrà di scena Lecce-Torino, una sfida che potrebbe risultare importante per il futuro di Ivan Juric. Le indiscrezioni lanciate da Tuttosport negli ultimi giorni rivelano una posizione in bilico, per la prima volta da quando è arrivato sulla panchina dei granata.

E purtroppo per lui non potrà contare su uno dei suoi migliori giocatori, Perr Schuurs. Il difensore ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro: stagione finita.

Colonna portante

Arrivato lo scorso anno dall’Ajax per circa 7 milioni di euro come sostituto di Bremer, Schuurs si è immediatamente affermato come uno dei centrali migliori del nostro campionato. Tant’è vero che in estate i granata hanno dovuto respingere l’assalto di diverse società europee.

Prima dell’infortunio, è stato l’unico giocatore di movimento a cui Juric non ha mai rinunciato, neanche per un minuto. Toccherà adesso a Sazonov, 21 anni, non farlo rimpiangere.