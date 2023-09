Offerta presentata via mail: Pereyra firma immediatamente in Serie A | Ora o mai più

L’ex centrocampista di Udinese e Juventus è ancora tra gli svincolati e quindi senza squadra. Un’occasione per tanti club.

Chiusa, quasi ovunque, la sessione di calciomercato estiva, sono rimaste aperte soltanto tre importanti finestre di mercato. Fino al 7 settembre c’è ancora la minaccia araba, mentre, il giorno successivo, chiude quella riguardante il campionato turco.

Poi, c’è e ci sarà la possibilità, soltanto di attingere dalla lista degli svincolati. Una lista importante, forse più degli altri anni, formata da nomi illustri, calciatori vicini al ritiro, ma anche qualcuno relativamente giovane che non ha ancora trovato una sistemazione adeguata e sta attendendo l’occasione giusta per rilanciare la propria carriera.

David De Gea, Jesse Lingard, Alfredo Morelos, Xeka, Oussama Idrissi, Eden Hazard, Anwar El Ghazi, Jean-Philippe Gbamin, Axel Tuanzebe, Moussa Marega, Alejandro Gomez, Yann M’Vila, Roberto Soriano, Kasper Schmeichel, Joshua Guilavogui, André Ayew, Karim Bellarabi, Timo Horn, Nicola Sansone, Marco Benassi, Stefano Okaka, Omar El Kaddouri, Shkodran Mustafi, Sokratis Papastathopoulos, Nico Schulz, Radja Nainggolan, Dalbert, Jerome Boateng, Luiz Gustavo, Felipe Caicedo, Samir Handanovic, Hatem Ben Arfa, Lucas Biglia, Simone Zaza, Romulo, Roberto Pereyra.

Questa la lunghissima lista degli svincolati. Soprattutto l’ultimo, il centrocampista argentino ex Udinese, ha avuto diverse proposte nel corso dell’estate, ma non ha accettato alcuna destinazione ed ora si trova nella posizione di poter scegliere senza fretta quello che potrebbe essere l’ultimo grande contratto della sua carriera.

Pereyra, presto la decisione sul futuro

Sono state tante le squadre accostate all’ex centrocampista di Juventus, Udinese e Watford. A 32 anni, però, El Tucu, sa che questa è una scelta importante e non può essere presa con superficialità. Dalla Sampdoria al Besiktas; dalla Fiorentina al Torino; dal Cagliari ai soliti arabi.

La Samp è il club che ci ha provato di più e, anche nelle ultime ore, lo ha contattato per avere una risposta definitiva. Pereyra, però, starebbe temporeggiando in attesa di ulteriori nuove offerte da top club, in caso contrario opterebbe per l’Arabia Saudita, ormai meta gradita da molti giocatori in Europa.

Pereyra, la clamorosa opzione

Insieme a Soriano, Pereyra è sicuramente il nome più illustre tra gli svincolati che hanno giocato nel nostro campionato fino a giugno scorso. L’argentino, però, in queste ultime settimane, ha ricevuto anche un’offerta molto affascinante e romantica che lo riporterebbe in Friuli a vestire la maglia dell’Udinese.

I contatti proseguono e porterebbero El Tucu al terzo ritorno in bianconero della sua carriera. Pereyra, infatti, ha già giocato a Udine dal 2011 al 2014, collezionando 84 presenze e 8 gol, e dal 2020 al giugno scorso, collezionando 92 presenze e 13 gol.