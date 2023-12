Offerta per Gudmunsson: prima mossa in Serie A | Si muovono in anticipo assoluto

Il Genoa rischia di perdere il suo giocatore più efficace. Si stanno già muovendo in tanti. Una soprattutto.

È uno dei tanti “deb” del nostro campionato, uno dei pochi a mettersi così tanto in evidenza da catalizzare l’attenzione di molti. Il gol che ha fatto rallentare la corsa di una Juventus ora a -4 dall’Inter, ha soltanto confermato le grandi qualità di Albert Gudmundsson.

Il centrocampista offensivo del Genoa e della nazionale islandese non ha pagato per niente dazio al suo primo anno di Serie A, semmai lo ha fatto pagare a tante avversarie dei Grifoni, infortunio a parte. Giocatore completo, davvero interessante.

Tanto duttile tatticamente: può giocare alle spalle delle punte o da centravanti, ma anche centrocampista offensivo. È dinamico, veloce e dotato di una buona tecnica. Fa spavento in progressione. Non solo.

Visione di gioco ed inserimenti sono di quelli importanti, anche se spicca per l’abilità dei suoi dribbling. Sono già sei i gol al netto di un galeotto infortunio che gli ha fatto perdere un bel po’ di partite. Sei gol principalmente in area (quattro) ma a dimostrazione che c’è del talento in lui, anche due reti da fuori.

Numeri… di alta scuola

Sei gol, dunque, uno in più di Khvicha Kvaratskhelia, suo par ruolo, addirittura il doppio di Leao, bene 27 i dribbling riusciti, un clamoroso 67%. 28 i cross ok, gli stessi che ha Dimarco tanto per intenderci. Gudmundsson spicca per i passaggi chiave (35), meglio di lui in Serie A soltanto Politano e Soule.

Questi numeri di alta scuola hanno inevitabilmente incuriosito molte squadre. Dall’Inghilterra si starebbero già muovendo i club inglesi, anche se Marco Ottolini, direttore sportivo del Genoa ha minimizzata dei fantasmi della Premier: “Tante telefonate – ha rivelato il diesse – ma nessuna vera offerta”.

Resta in Italia

Per il momento, a meno di clamorosi sviluppi in sede di mercato mai impossibili, Albert Gudmundsson non so dovrebbero muovere dal Genoa, almeno fino a giugno. Già, le big di Serie A si sarebbero mosse con anticipo, dal momento che sono entrate in contatto con i fratelli Giuffrida, gli agenti dell’islandese.

L’interesse della Roma è concreto, così come quello del Napoli, che da tempo ha messo gli occhi sull’ex AZ Alkmaar. Alla corsa per la stella del Genoa (in attesa di rivedere il miglior Retegui) si è aggiunta anche la Juventus, per mano di Cristiano Giunto, che avrebbe avuto anche lui un contatto coi fratellini Giuffrida. Il Genoa non ne vuole sapere di cederlo a gennaio, al massimo a giugno e per non meno di base d’asta di 20 milioni di euro. A salire, ovviamente.