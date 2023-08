Offerta lampo per Zaniolo: colpaccio di ferragosto | Stanno trattando proprio adesso

Il futuro dell’ex giocatore della Roma è nuovamente incerto, a seguito di un’offerta molto importante dalla Premier League.

Lo scorso anno in questo periodo la Roma tentava di tutto pur di raggiungere un accordo con Nicolò Zaniolo ed il suo entourage. Lo spettro della Juventus aleggiava su Trigoria e, dunque, il timore di un addio era più che fondato. Dodici mesi dopo e, sì, il talento classe 1999 ha salutato la Capitale… per la Turchia.

Nel corso del ritiro estivo, José Mourinho gli aveva affidato la fascia da capitano durante un’amichevole, per dimostrargli la sua centralità all’interno del progetto romanista. Alla fine, però, pochi mesi dopo, anche lo Special One dovette arrendersi all’idea di un addio ormai certo

I tentativi di rinnovo si rivelarono un buco nell’acqua e le difficoltà sul terreno di gioco del numero ventidue esacerbarono la situazione anche a livello ambientale, con lo stadio Olimpico che decise di fischiarlo durante la partita di Coppa Italia contro il Genoa.

Entrambe le parti, adesso, hanno voltato pagina. Presto, però, almeno sul fronte giocatore, potrebbero esservi importanti novità.

Offerta

L’avventura di Zaniolo al Galatasaray potrebbe terminare presto. Sul nazionale azzurro, infatti, è in atto un pressing molto deciso da parte dell’Aston Villa. A rivelarlo è stato lo stesso allenatore Unai Emery nella conferenza stampa pre-Newcastle: «È uno di quelli che abbiamo in lista, con le qualità che ha, per aiutarci. Fa parte del nostro elenco».

A facilitare l’operazione vi sarebbe Monchi, colui che l’acquistò dall’Inter ai tempi della Roma e che adesso lavora come direttore sportivo dei Villans. Non sarà facile raggiungere un accordo, a causa della clausola rescissione di 35 milioni, ma la trattativa prosegue. Gli inglesi al momento sarebbero pronti a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni.

Tre mesi

Trasferitosi ad Istanbul nel corso del mercato invernale, Zaniolo ha esordito l’11 marzo contro il Kasimpasa, segnando anche il gol decisivo per la vittoria. Le sue prestazioni hanno aiutato la squadra a vincere il titolo della Süper Lig, il primo dal 2019.

Nonostante il minutaggio sia stato ridotto, il rendimento dell’ex Roma è stato di assoluto livello: 5 gol segnati in 349 minuti, ovverosia un gol ogni 70 minuti circa. Medie importanti che non sono sfuggite a Monchi, che medita di regalargli l’opportunità che ha perso nel corso del mercato di gennaio: giocare nella lega migliore al mondo.