“Offerta inviata all’Inter”: cambia la storia nerazzurra | Zhang convoca una call urgente

Simone Inzaghi sta volando con i nerazzurri in Serie A, ma continuano a tenere banco le vicende societarie del club d Zhang.

Una solo brutta notizia per un’Inter che veleggia in campionato e vuole provare ad arrivare fino in fondo in tutte le competizioni anche in questa stagione cominciata con un altro appeal rispetto a un’annata fa.

“Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a valutazione clinica ed esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano”. È stata proprio la Beneamata a sciogliere i dubbi sull’infortunio di Benjamin Pavard, kappaò a Bergamo.

“Gli accertamenti hanno confermato i postumi della lussazione della rotula del ginocchio sinistro – prosegue la nota – Il difensore francese dovrà portare un tutore funzionale per 3/4 settimane, prima di cominciare il lavoro rieducativo“.

Le prime previsioni sull’evolversi di un infortunio che andrà monitorato di settimana in settimana ipotizzano uno stop di almeno due mesi: l’ex difensore del Bayern dovrebbe tornare a completa disposizione di Simone Inzaghi per il periodo natalizio: out per la rimanente fase a gironi si rivedrà con il Lecce (sabato 23 dicembre) o col Genoa (il 29 dicembre).

Lautaro Martinez meglio di Immobile e Higuain

Al netto dell’infortunio di Pavard, solo buone nuove per Simone Inzaghi, che può contare sulla continuità di rendimento di un Lautaro Martinez che si sta migliorando di stagione in stagione. Dodici gol in 11 partite un ritmo con cui l’argentino può stracciare ogni primato.

Finora l’iridato argentino è rimasto all’asciutto in appena quattro occasioni. Un ritmo da record, con una media di 1.09 reti a partita che consentirebbe al capitano di arrivare a 41 gol e battere il record di tutti tempi in Serie A, del dinamico duo Higuain-Immobile, arrivati a 36 centri, chi nella stagione 2015/16, chi nel 2019/20.

Inter, nodo societario: pronta una nuova offerta

Zhang, però, è sempre alle prese con i noti proverbi societari dati da un bilancio migliorato ma pur sempre con il segno meno davanti. Così, si torna a parlare di una trattativa in piedi da tempo con Thomas Zilliacus.

Il noto uomo d’affari e filantropo finlandese, residente a Singapore, è uscito nuovamente allo scoperto, annunciando importanti novità attraverso i suoi profili social. “XXI Century Capital ha firmato accordi per 2,5 miliardi di dollari con investitori che vogliono investire nei progetti di XXICC – rivela Zilliacus – adesso faremo un’offerta amichevole aggiornata per l’Inter utilizzando parte dei fondi“.