Occasione gigantesca: l’ex Barça in Serie A a parametro zero | La Fiorentina mette la freccia

I viola non hanno intenzione di lasciare sfuggire il difensore colombiano, al momento senza squadra dopo essersi svincolato dall’Everton.

Un’opportunità di rivincita e di sognare, ancora. L’esclusione della Juventus dalla Conference League permette alla Fiorentina di tornare in Europa e puntare nuovamente alla vittoria di un trofeo, sfuggito per un soffio. Prima, però, sarà necessario superare il turno di playoff in programma tra il 24 e il 31 agosto.

Per conoscere quali potrebbero essere gli avversari è necessario pazientare ancora qualche giorno, perché il sorteggio di Nyon è lontano soltanto quattro giorni. Nel frattempo, la squadra di Italiano prosegue la preparazione estiva per arrivare al meglio allo spareggio ma anche al primo impegno di campionato.

Nella serata di martedì i viola sono stati impegnati allo stadio Zecchini di Grosseto, dove hanno vinto in scioltezza. Da sottolineare, oltre alle marcature di Brekalo, Sabiri e Jovic, l’esordio dal primo minuto con gol di Arthur Melo.

Un’amichevole è solo un’amichevole e la disparità tecnica in campo è stata evidente, ma la vittoria ha aiutato a lasciarsi alle spalle il brutto ko a Belgrado contro la Stella Rossa. Prima di focalizzare l’attenzione sul Genoa, la Fiorentina sarà ancora impegnata in quattro amichevoli:

5 agosto, ore 16.30 – Newcastle vs Fiorentina, stadio St. James’ Park

6 agosto, ore 14 – Nizza vs Fiorentina, stadio St. James’ Park

11 agosto, ore 20 – Fiorentina vs Sestri Levante, Viola Park

12 agosto, ore 20 – Fiorentina vs OFI Crete, Viola Park

Colpo vicino

Tre impegni non saranno facili da gestire, ecco perché la dirigenza della Fiorentina è molto attiva sul mercato per regalare a Italiano una rosa importante. Sta lavorando per Sutalo e Grabara, ma soprattutto è vicina all’acquisizione di Yerry Mina.

Il difensore classe 1994 è attualmente svincolato, dopo la scadenza del contratto che lo legava all’Everton. Su di lui c’è anche il Cagliari, ma i viola sembrerebbero ad un passo dal sì, secondo Gianluca Di Marzio.

La sua carriera

Cresciuto calcisticamente in Colombia, il suo paese natio, le prestazioni ottenute con l‘Independiente Santa Fe gli hanno permesso a 22 anni di conquistarsi la maglia del Palmeiras. In Brasile è rimasto un solo anno, perché nell’estate 2018 il Barcellona decise di scommettere su di lui.

In Catalogna, però, non è riuscito a trovare spazio, disputando solo 377 minuti tra tutte le competizioni. È stato abbastanza, però, per richiamare l’attenzione dell’Everton ed investire 30 milioni per il suo cartellino. Ha giocato per cinque stagioni a Goodison Park, collezionando in totale 99 presenze.