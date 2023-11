Occasione gigantesca a parametro zero: ha anche il passaporto italiano | A gennaio firma con la Roma

Il club giallorosso si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista del mercato invernale. Altro rinforzo per Mourinho.

La Roma è ancora in piedi. Domenica sera all’Olimpico, fino al 90′ della gara interna contro il Lecce, i fantasmi aleggiavano sui calciatori, la panchina, i dirigenti e la società. I giallorossi salentini vincevano 1-0, Lukaku aveva sbagliato un rigore in avvio e i capitolini si trovavano al decimo posto, con soli 14 punti in classifica e a sette punti dalla zona Champions.

Poi, come spesso è accaduto durante la gestione Mourinho, ecco l’orgoglio, la reazione rabbiosa, la voglia di ribellarsi ad un destino che sta condannando la squadra. Prima il pareggio di Azmoun al 91′, poi addirittura il gol di rabbia e prepotenza di Romelu Lukaku che regala la vittoria ai giallorossi e una classifica che sorride un pochino di più.

Con il turno di Europa League praticamente già superato, ora la Roma deve concentrarsi per un solo ed unico obiettivo: raggiungere quel quarto posto che significa qualificazione in Champions League, cosa fondamentale per le casse societarie ed il futuro finanziario e sportivo della squadra.

Non sarà di certo facile, vista la folta concorrenza che c’è nel nostro campionato, ma anche a causa una rosa che continua a rimarcare problemi di profondità e alternative ai titolari. Poi, ci sono gli infortuni, tantissimi in questo inizio di stagione, che limitano ancora di più le possibilità di scelte a disposizione di Mourinho.

Una rosa corta e la possibilità di migliorarla

Con Kumbulla e Abraham ancora a lungo ai box, ma soprattutto i frequenti problemi fisici a cui sono soggetti i vari Pellegrini, Renato Sanches, Dybala, Spinazzola e Smalling; le alternative e le possibilità di scelta all’interno della rosa giallorossa si riducono davvero all’osso.

Ecco che, quindi, soprattutto a centrocampo ed in difesa, Mourinho gradirebbe qualche giocatore in più per poter ambire davvero a lottare per un piazzamento in Champions ed andare più avanti possibile in Europa League. Il mercato di gennaio potrebbe quindi, in tal senso, giocare a favore dell’allenatore portoghese, con società e Tiago Pinto pronti a fare di tutto per accontentarlo.

Mou, ecco il tuo nuovo centrocampista

Un nome che è spuntato fuori negli ultimi giorni è quello del centrocampista argentino, ma con passaporto italiano, del Betis Siviglia, Guido Rodriguez. Il 29enne, già cercato la scorsa estate da Napoli e Milan, può tornare di moda nella finestra invernale di calciomercato.

Il suo contratto è in scadenza ed il suo profilo, giocatore forte, esperto e di sicura affidabilità, rappresenta davvero una grande occasione per diversi club. Oltre alla Roma, infatti, sulle sue tracce ci sarebbe anche il Manchester United, con Erik ten Hag che spinge molto per il suo arrivo.