Occasione di fine mercato: Keita Balde per la salvezza | Colpo da fantacalcio

Dalla Russia con amore. La Serie A richiama Keita Balde. Un’occasione di fine calciomercato da cogliere al volo.

Tante qualità, poca sostanza. Questa in sintesi la carriera di Keita Balde, un talento cresciuto nella Masia del Barcelona, uno dei classe 1993 più interessanti della sua generazione, che ha fatto tanto e bene con la Lazio. Poco e male con le altre.

Fu la Lazio nell’estate del 2011 a portarlo in Italia, chiudendo la trattativa con il Barcelona per circa 300.000 euro. Un anno fermo a causa di un lungo iter burocratica e quel passaporto spagnolo che gli dette la possibilità di mettersi in mostra.

Venne convocato in prima squadra dall’allora allenatore biancoceleste Vladimir Petković: qualche convocazione per fargli assaggiare il campo, ma si deve aspettare l’annata susseguente per vederlo in campo.

Intanto, che spettacolo in Primavera!: gioca e vince la finale scudetto contro i pari età dell’Atalanta, laureandosi campione d’Italia. I numeri ce li ha.

Alla stregua di un fuoco di paglia

La logica conseguenza delle sue prestazioni vale la promozione in prima squadra. Sei reti in 35 presenze sintetizzano il suo debutto in Serie A. L’inizio di una repentina ascesa: prima doppietta in apertura di stagione, ma è ancora un fuoco di paglia: gioca meno e segna meno rispetto all’esordio.

La continuità non è il suo forte, Keita Balde è un attaccante che può giocare sia come seconda punta che come ala offensiva, ma va spesso a corrente alternata. Si toglie lo sfizio di realizzare una tripletta al Palermo, disputare una stagione da 16 reti, ma difficilmente dà seguito alle sue performance.

Esperienze non da ricordare

Bisogna aspettare il 2017 per vederlo alzare un trofeo, nella Supercoppa italiana grazie al 3-2 con il quale la Lazio supera nientemeno che la Juventus. È qui che comincia un lungo peregrinare in girone per l’Europa: il Monaco sborsa 30 milioni per prenderlo, ma non è una grandissima esperienza. Inter, Samp e Cagliari non lo migliorano, così lo scorso agosto firma con lo Spartak Mosca.

Il fratello maggiore dei calciatori Ibourahima e Mahamadou Baldé dopo appena una stagione starebbe meditando di lasciare la Russia per tornare in Italia, desideroso di una nuova chance. A 28 anni, si spera nella completa maturità per il campione d’Africa. Un interesse più o meno concreto già ci sarebbe, quello con la Salernitana di Paulo Sousa, il quale avrebbe già dato il placet per far decollare una trattativa. Nei prossimi giorni se ne saprà di più.