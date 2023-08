Occasione di Ferragosto: Hazard a parametro zero | Approdo in Serie A

Chiusa l’esperienza fallimentare al Real Madrid, Hazard diventa un’occasione a parametro zero per alcune squadre di Serie A.

A Chamartin non lo rimpiangono di certo. Quasi una liberazione per lui e per il popolo madridista l’esperienza di Eden Hazard al Santiago Bernabeu. Probabilmente l’acquisto più fallimentare dell’era Florentino.

Già, fu preso dal Chelsea, con cui non volle rinnovare, per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Prima stagione al Real la cartina di tornasole di ciò che sarà la sua esperienza al Real Madrid: 22 presenze (spesso da subentrante) un gol in un inutile 4-2 al Granada 4-2.

Bisogna aspettare 392 giorni per vederlo gioire di nuovo, altre rete dal peso specifico vicino allo zero, in un Real Madrid-Huesca terminato 4-1. La settimana è di nuovo out, causa Covid. La sua esperienza coi Blancos è tutta in questi numeri: sette reti in 73 presenze nelle quattro stagioni dove ha vestito Merengue.

Ora Hazard fa parte della nutrita schiera degli svincolati, attualmente fuori squadra. Con tanti nomi illustri: da De Gea (l’ex portiere del Manchester United ha un valore di mercato di circa 13 milioni) a Jessie Lingard, passando per Alex Oxlade-Chamberlain, all’ex Inter Alex Sanchez, Sergio Ramos, Roberto Soriano, Bakayoko e Niang, Mariano Diaz e Diego Costa, Joao Moutinho, Juan Mata, Handanovic e Ben Arfa.

Ostacolo ingaggio

Il fantasista belga, dopo l’addio al Real Madrid, ha già fatto sapere che non ha nessuna intenzione di ritirarsi, ma vuole rilanciarsi nell’anno che culminerà con l’Europeo tedesco, in programma dal 14 giugno al 15 luglio 2024.

Arabi e statunitensi lo hanno tentato, ma le sue condizioni fisiche, la sua assenza praticamente dai campi negli ultimi anni e soprattutto quell’ingaggio da circa 15 milioni hanno rappresentato, almeno finora, un problemone per il suo rilancio.

Ipotesi Italia

Anche in Italia Eden Hazard ha catturato se non proprio l’interesse, la curiosità di capire quali sono i margini di una trattativa. Le prime a prendere informazioni Milan e Juventus, ma poi non se n’è fatto nulla. Anche la Fiorentina ci ha fatto un pensiero stupendo, ma il sorpasso alla Roma per Mbala Nzola (un’operazione da 13 milioni di euro) sta a significare la netta sterzata viola. Ma non tutto è perduto.

Eden Hazard potrebbe diventare l’occasione estiva per Salernitana e Genoa, senza dimenticare quella Roma che in attacco, attualmente, ha solo Belotti e Dybala e una nutrita schiera di no (almeno fino a prova contraria): Morata, Arnautovic e Marcos Leonardo, al netto di un ingaggio tutto da ricalibrare, può arrivare un bel sì.