Obiettivo 2024: Maurito Icardi | Finalmente torna in Serie A con la maglia n°9

Al netto di storie extra campo e processi, Icardi è tornato goleador a Istanbul. Ma l’obiettivo di Maurito è tornare in A.

Non si fa mai mancare nulla Maurito Icardi, doppiamente in hype in questo periodo. Sia per vicende che non c’entrano nulla coi campi di calcio, ma che nella carriera dell’argentino si sono sempre incrociate con la sua carriera, sia per la verve realizzativa ritrovata nella sua esperienza a Istanbul.

Torna di moda la querelle del 2018, una vicenda legale che ha visto coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi, che denunciarono un giornalista di Cronaca Vera per i presunti tradimenti da parte di lei, con alcuni compagni di squadra tra cui Brozovic e Perisic, citando addirittura degli audio WhatsApp e sconfinando nella tanto chiacchierata sfera della privacy.

Il processo per diffamazione intentato da una delle coppie più chiacchierate del calcio si arricchisce di una nuova puntata, che vedrà coinvolti anche Luciano Spalletti, nuovo cittì della Nazionale ma ex allenatore di Icardi ai tempi dell’Inter, e il suo vice Marco Domenichini.

Entrambi, infatti, sono stati citati dalla difesa per il processo per diffamazione. Che tornerà in aula il prossimo 12 aprile nel tribunale di Busto Arsizio. Ma Inzaghi non finisce sui quotidiani solo per questo motivo che col calcio giocato ha poco a che fare.

Icardi-gol, ancora decisivo

Dopo il pari nella prima giornata di campionato, anche il Galatasaray è una squadra in hype. I giallorossi s’impongono in uno dei tanti derby, regolando 2-1 l’Istanbul Basaksehir. A segno il solito Ziyech e un ritrovato Mauro Icardi.

C’è tanto del numero 9 argentino nella sgasata del Gala, al quarto successo di fila nella Superlig di Turchia. Solo il Fenerbahce ha saputo far meglio in questo scorcio di stagione, ma con questo Icardi, i giallorossi sognano in grande, confidando di sorprendere anche in Champions, come hanno fatto del resto al debutto: da 0-2 a 3-2 in un amen contro il Copenhagen. Ma Icardi ha un pallino in testa.

Voglia di Italia: Maurito Icardi strizza l’occhio (di nuovo) alla Serie A

La verve ritrovata di Maurito Icardi non sta passando inosservata ripensando a un 2023 da per l’argentino, uno dei migliori goleador di questo 2023, insieme a Haaland, Mbappé e German Cano del Fluminense.

Ebbene il Milan, a cui un Icardi servirebbe e non poco, si starebbe interessando nuovamente a Maurito, che già questa estate era stato cercato con insistenza e che a giugno potrebbe lasciare la Turchia per tornare in quella che è la sua seconda casa, Milano. Le basi ci sono, manca trovare l’altezza della situazione.